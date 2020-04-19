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"Хамстер роботикс", компания из России, презентовала разработку модели настольного ПК в компактном образе. Судя по предоставленной информации, модель разработана на процессоре отечественного производства "Байкал-Т1", операционной системы под названием "Альт Линукс" (ничего не напоминает?) и соответствующего ПО.

Новый компактный ПК носит название HR-MPC-1, и авторы позиционируют его как достойного конкурента Intel, а конкретно — конкурента линейки Intel NUC. На данный момент уже появились опытные образцы, но полномасштабный запуск продаж в массы запланирован осенью. Это хотели (и могли) сделать ранее, но всему помехой стал коронавирус.

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И кстати, один из руководства "Хамстер роботикс" Роман Бурмистров сказал, что данный мини-компьютер — это полностью инициатива и разработка их компании, для него не привлекалось никаких сторонних вложений таких как: инвестиции, гранты и т.д.

Характеристики этого ПК выглядят так:

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Габариты такого мини-ПК примерно вот такие, конечно до выпуска на рынок что-то еще может поменяться — 115 х 115 х 35 мм.

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Покупка HR-MPC-1 обойдется вам примерно в 25-30 тысяч рублей. Но вы можете просто не успеть купить его, ведь первая партия составит всего 10 тысяч штук, и не каждый желающий успеет егоприобрести.