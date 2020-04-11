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Новое обновление Windows 10 (2004) - Cortana, облачное восстановление и остальной перечень нововведений от Microsoft

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Вчера, от команды TechPowerUp, стал известен месяц выхода нового, более крупного, обновления для Windows 10 (2004). Выход обновления обещают в мае 2020 года, но более конкретную дату еще не сообщают. Но несмотря на это, указывать на конкретную дату выхода может появление аналогичной сборки у инсайдеров.

Что же нового нам принесет обновление? Одни из нововведений будут такими:

  • Возможность восстановить систему из облака
  • Улучшенная версия Windows Update
  • Обновление драйверов станет более продуманным и улучшенным
  • Cortana — voice assistant от Майкрософт, получит вид отдельного приложения и более продвинутую систему управления
  • Диспетчер задач теперь будет иметь больше функций. Также вы сможете следить за нагревом GPU прямо оттуда.
  • Linux теперь будет отображаться в Проводнике и будет присутствовать доступ к его файлам
  • Типичный раздел, который будет содержать описание обновлений, под названием "Что нового". Будет доступен в параметрах системы.

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Конечно будет еще множество мелких исправлений и изменений. Судя по списку, обновление будет ориентировано на дополнительные возможности Windows, множество разных "фич", которые могут быть полезны пользователю. Но еще не ясно, будет ли оно стабильно работать сразу после выпуска? Так что не стоит спешить сразу обновлять систему, может быть полезным выждать пару недель или даже целый месяц, что б если обновлять — то наверняка. 

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Теги

microsoft windows 10 windows виндовс windows 10 2004
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