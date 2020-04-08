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GeForce MX - ожидаемый конкурент для Intel XE

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СМИ: NVIDIA готовит видеокарту GeForce MX с чипом Turing и памятью GDDR6

Ресурс  Hot Hardware поведал интереснейшую новость, которая напрямую касается планов NVIDIA. По их данным, "зеленая сторона" уже с головой в разработке новой версии видеокарты бюджетного сегмента GeForce MX, которая в свою очередь имеет базу графического процессора TU117. Данный процессор имеет прямое отношение к семейству Turing и впаян почти везде даже в GeForce GTX 1650.

Касаясь самой видеокарты, то на многое можете не рассчитывать. Примерные характеристики это: память 2GB типа GDDR6 и пропускная способность около 10 гигабит/сек. Что, мало? А вот, все что есть. Это конечно позволит ощутимо бустануть производительность графической части ноутбуков. Но не стоит ждать, что такая видеокарта будет поддерживать что-то типа трассировки лучей или сглаживания DLSS.

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Скорее всего, что эта новинка MX линейки будет неким конкурентом Intel Xe DG1, из чего можно сделать хоть какой-то вывод о сроках выхода — третий-четвертый квартал 2020 года. Но, пока нет официальной информации, поэтому все еще может повернуться совсем не тем боком, на который надеемся.

Внутреннее обозначение этого монстра "монстрика" — N18S-G5, а представлены будут 2 версии: более ощутимая, в плане производительности, на базе GDDR6 и частотой 5 ГГц, и менее ощутимая на базе GDDR5 и частотой 3.5 ГГц. Естественно обе будут иметь базу на чипе Turing.

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