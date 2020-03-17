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ASUS представили новый игровой ПК: это монстр с топовым железом на борту, на базе AMD Ryzen 9 3950X

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Всем привет! Встречайте — новый геймерский ПК от ASUS!

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Новинка от ASUS — один из топовых и геймерских ПК, который относится к линейке ROG Strix GA 35. Сама модель носит "название" - GA35-G35DX и она готова к любым нагрузкам сразу после покупки. Само собой, внутри корпуса находятся мощные комплектующие, которые готовы вывозить ААА-игры в качестве 4K UHD и обязуются держать эту планку как минимум пару лет.

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Сами характеристики ПК, которые известны на данный момент, вот такие:

  • Процессор — AMD Ryzen 9 3950X, с 16 ядрами на борту и системой жидкостного охлаждения
  • Материнская плата — ROG Strix X570
  • ОЗУ — 64 ГБ, тип DDR4-3200
  • SSD — NVMe SSD, тип PCI-Express 4.0 x4 M.2 и ёмкостью 1 ТБ
  • HDD — ёмкость 2 ТБ
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
  • Сетевые и блютуз модули — Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Ethernet на 1 гигабит
  • Звуковая карта — SupremeFX
  • Блок питания — 700 Вт
  • Дополнение: оформление корпуса выполнено с подсветкой RGB Aura Sync.

Так же данная модель имеет свои особенности, в частности: на передней панели есть возможность для горячей замены 2,5-дюймовых накопителей. Та же передняя панель имеет разъемы USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A. И поставляться данный ПК будет с предустановленной OC Windows Pro. 

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Что касается стоимости и даты поставки этого монстра, то эти данные до сих пор не известны. И самое интересное, до сих пор так и нет информации будет ли возможность приобрести данный ПК в России. Как думаете, обделят нас этим монстром или нет?

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Теги

amd nvidia asus amd ryzen новинки игровой компьютер amd ryzen 3950x nvidia geforce rtx 2080 ti игровой комп
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Сергей Сидоренко
03:29
:). На самом деле я Интел уважаю, но зачем так в наглую хаять очень хорошие процессоры от AMD, и тем более фанаты Интел должны понимать, что если Интел сейчас стрельнёт, то это в первую очередь заслуг...
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Алексей
03:23
нормальный это какой? у меня i9900k а у тебя? лолка дешевская。так ты свин с усраины? да уж вам только и хрюкать о своем "богатстве" убогие нищуки из це пердак еуропы
AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
Алексей
03:21
это в Раше дефицит. потому что барыги в курсе, что дорогие мамки васяны не покупают им бы что по дешевле
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
Алексей
03:20
1151в2 что значит процессоров нет? 2 линейки 8 и 9 серии ЛОЛ.
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
Сергей Сидоренко
03:20
Да нет, при чем тут Интел. У меня ноут 2014 года (CORE I5-4200H + gtx850m), когда Интел была вне конкуренции, сама система охлаждения ноута недостаточна. И да, я её чистил и заменил термопасту на MX-4...
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Алексей
03:19
а тебе не терпеть в ссаной не залежной? лол
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А чего Амд-шники не делают такие процессоры для компов? Было бы очень громко. Вот это реально встройка так встройка, а не макеты во всех этих APU. Тут встройка отправляет далеко все 1070-1080-2060-580...
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