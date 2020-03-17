ASUS представили новый игровой ПК: это монстр с топовым железом на борту, на базе AMD Ryzen 9 3950X
Всем привет! Встречайте — новый геймерский ПК от ASUS!
рекламаНовинка от ASUS — один из топовых и геймерских ПК, который относится к линейке ROG Strix GA 35. Сама модель носит "название" - GA35-G35DX и она готова к любым нагрузкам сразу после покупки. Само собой, внутри корпуса находятся мощные комплектующие, которые готовы вывозить ААА-игры в качестве 4K UHD и обязуются держать эту планку как минимум пару лет.
рекламаСами характеристики ПК, которые известны на данный момент, вот такие:
- Процессор — AMD Ryzen 9 3950X, с 16 ядрами на борту и системой жидкостного охлаждения
- Материнская плата — ROG Strix X570
- ОЗУ — 64 ГБ, тип DDR4-3200
- SSD — NVMe SSD, тип PCI-Express 4.0 x4 M.2 и ёмкостью 1 ТБ
- HDD — ёмкость 2 ТБ
- Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
- Сетевые и блютуз модули — Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Ethernet на 1 гигабит
- Звуковая карта — SupremeFX
- Блок питания — 700 Вт
- Дополнение: оформление корпуса выполнено с подсветкой RGB Aura Sync.
Так же данная модель имеет свои особенности, в частности: на передней панели есть возможность для горячей замены 2,5-дюймовых накопителей. Та же передняя панель имеет разъемы USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A. И поставляться данный ПК будет с предустановленной OC Windows Pro.
рекламаЧто касается стоимости и даты поставки этого монстра, то эти данные до сих пор не известны. И самое интересное, до сих пор так и нет информации будет ли возможность приобрести данный ПК в России. Как думаете, обделят нас этим монстром или нет?
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