Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Отменят ли ЕЗ 2020 из-за коронавируса - официальный ответ организаторов

для раздела Блоги
1
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
Видеокарта за 900 000р - 32Gb HBM, 5160 core
Успей! RX 5700<b>XT</b> ASUS не подорожала а подешевела
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Небольшое введение

реклама

Если вкратце — что такое Е3?

Е3 или Electronic Entertainment Expo — выставка компьютерных игр, которую ежегодно проводит Entertainment Software Association (ESA). Главные "лоты" на выставке это — компьютерные игры, новые поколения игровых приставок, компьютерные комплектующие и периферия, а так же аксессуары.

Непосредственно к новости об отмене Е3 2020

реклама

11 марта во всемирной сети появились слухи что Electronic Entertainment Expo (E3) 2020 проводится не будет. Данную информацию подтвердили организаторы Е3 из ESA (Ассоциации развлекательного программного обеспечения) уже опубликовали данное заявление.

Виноват в этом, как ни странно — коронавирус (или COVID-19). В заявлении ESA написано:

реклама

Также ESA добавили, что всем будет оформлен возврат средств, участникам и посетителям выставки, предварительно связавшись с ними. Но организация не хочет оставлять нас без анонсов и новостей и рассматривает возможность устроить такую себе "онлайн выставку" в июне, где будут представлены новые новинки и анонсы.

реклама

Выставка не будет закрыта навсегда — возвращение E3 будет в 2021-м, но уже не таким как мы его знаем, а в форме «переделанного, нового ивента, который объединяет фанатов, СМИ и индустрию на выставке, чествующей международную игровую индустрию».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

новости коронавирус e3 новости игр новости it e3 2020 заявление официально
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
19
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
14
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
31
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
74
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
84
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
17
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
185
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
25

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 84
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 185
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
89
Новая тема Ubuntu для MIUI 11 удивила всех фанов
16
Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
154
Новая тема Global Version 11 для MIUI 11 не оставит равнодушными поклонников
14
Разъём M.2 и эксплуатация видеокарты: всё возможно!
14
Энтузиаст показал, как выглядел бы ремейк Half-Life с трассировкой лучей
14
Технические характеристики GeForce RTX 3080 Ti Ampere – 12 ГБ памяти, 10-нм техпроцесс и разочаровывающая производительность
59
AMD B550 и поддержка PCI Express 4.0: не всё так просто
32
Настольный процессор AMD Ryzen 4000-й серии продемонстрировал низкую производительность
20
Видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 может получить существенное обновление, которое способно значительно увеличить её продажи
14
Один из дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. показал странный скриншот из разработки на движке Unreal Engine 4
14
Новые 8K Ultra HD Smart-телевизоры LG 2020 года OLED и NanoCell поступят на рынок в этом месяце
6
PlayStation 5 имеет GPU с 52 CU, тактовой частотой 1743 МГц и производительностью 11 TFLOPS
7
Роскомнадзор потратил 9 миллионов рублей на искоренение Tor и Telegram - ждём первые результаты
55
Мощнейшая сборка: энтузиасты соединили Radeon RX 5700 и Radeon RX 5600 XT
5
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
55
Honor 20 и Honor 20 Pro получат Android 10 на этой неделе
6
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
42
CD Projekt RED уже планирует следующую игру после Cyberpunk 2077
16
Производительность процессоров Intel может снизиться вплоть до 19 раз – всё дело в новом классе атак LVI
41

Популярные статьи

Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020
8
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
72
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
21
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
31
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
14
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
19
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
7

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
19:55
"У меня такая проблема, не пойму где спросить, может тут кто подскажет." Нефиг было покупать вот это говно => i5-7500, когда во всю продавались i5-6400, которые брали 4.5ГГц на любой дешман Z170 пла...
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
Me4tatelI&gt;
19:55
то 11 тфлопс, то 12, то 13, то 15 если 15 другая версия, а 12 обычная, то на pro это не тянет
Производительность Sony PlayStation 5 Pro может оказаться выше чем у GeForce RTX 2080 Ti
Me4tatelI&gt;
19:53
мне кажется или там уже десяток новостей про тему miui набрался?))
Тема Windows 10 для MIUI 11 поразила фанов дизайном
Me4tatelI&gt;
19:51
если чисто косметика то пофиг главное что внутригировой валютой всегда есть возможность что то купить а то после re rev2 у них появилась практиковать дополнительные костюмы только в deluxe версии до...
В сетевом режиме Resident Evil 3 замечены лутбоксы
Эдуард Многочленов
19:50
На старте в Valorant будет десять героев, но лишь пять из них доступны сразу
Эдуард Многочленов
19:49
Колдовский БР нормальный получился, вот только нормально приземлятся еще не научился((
Суточный онлайн после релиза Call of Duty: Warzone превысил 6 млн человек
Эдуард Многочленов
19:48
Графика как то поносно выглядит(
На старте в Valorant будет десять героев, но лишь пять из них доступны сразу
Kopcheniy
19:48
Попробуй не писать несколько дней, и посмотришь - хоть кто-нибудь в комментах к другим новостям скажет "Верните Зелота" или нет. Вот тут все и будет понятно.
Лучшие видеокарты для покупки в 2020 году по версии TechSpot
Me4tatelI&gt;
19:47
ему и не нужно 2g толком потому что интернетом там пользоваться нет почти смысла чисто звонилка, а gsm в любом случае у оператора связи работать будет так же?
Обновленный NOKIA XPRESSMUSIC получил сертификацию 3C и готов к выпуску
Эдуард Многочленов
19:47
Ничего не нужно отменять, защитные костюмы для кого придумали?
Отменят ли ЕЗ 2020 из-за коронавируса - официальный ответ организаторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем