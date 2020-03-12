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Небольшое введение

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что такое Е3?

Если вкратце —

Е3 или Electronic Entertainment Expo — выставка компьютерных игр, которую ежегодно проводит Entertainment Software Association (ESA). Главные "лоты" на выставке это — компьютерные игры, новые поколения игровых приставок, компьютерные комплектующие и периферия, а так же аксессуары.

Непосредственно к новости об отмене Е3 2020

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11 марта во всемирной сети появились слухи что Electronic Entertainment Expo. Данную информацию подтвердили организаторы Е3 из ESA (Ассоциации развлекательного программного обеспечения) уже опубликовали данное заявление.

Виноват в этом, как ни странно — коронавирус (или COVID-19). В заявлении ESA написано:

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Также ESA добавили, что всем будет оформлен возврат средств, участникам и посетителям выставки, предварительно связавшись с ними. Но организация не хочет оставлять нас без анонсов и новостей и рассматривает возможность устроить такую себе "онлайн выставку" в июне, где будут представлены новые новинки и анонсы.

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Выставка не будет закрыта навсегда — возвращение E3 будет в 2021-м

, но уже не таким как мы его знаем, а в форме «переделанного, нового ивента, который объединяет фанатов, СМИ и индустрию на выставке, чествующей международную игровую индустрию».