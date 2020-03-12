Отменят ли ЕЗ 2020 из-за коронавируса - официальный ответ организаторов
Небольшое введение
рекламаЕсли вкратце — что такое Е3?
Е3 или Electronic Entertainment Expo — выставка компьютерных игр, которую ежегодно проводит Entertainment Software Association (ESA). Главные "лоты" на выставке это — компьютерные игры, новые поколения игровых приставок, компьютерные комплектующие и периферия, а так же аксессуары.
Непосредственно к новости об отмене Е3 2020
реклама11 марта во всемирной сети появились слухи что Electronic Entertainment Expo (E3) 2020 проводится не будет. Данную информацию подтвердили организаторы Е3 из ESA (Ассоциации развлекательного программного обеспечения) уже опубликовали данное заявление.
Виноват в этом, как ни странно — коронавирус (или COVID-19). В заявлении ESA написано:
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Также ESA добавили, что всем будет оформлен возврат средств, участникам и посетителям выставки, предварительно связавшись с ними. Но организация не хочет оставлять нас без анонсов и новостей и рассматривает возможность устроить такую себе "онлайн выставку" в июне, где будут представлены новые новинки и анонсы.
рекламаВыставка не будет закрыта навсегда — возвращение E3 будет в 2021-м, но уже не таким как мы его знаем, а в форме «переделанного, нового ивента, который объединяет фанатов, СМИ и индустрию на выставке, чествующей международную игровую индустрию».
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