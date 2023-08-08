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Аналог ChatGPT работает в браузере без VPN
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Мне сразу понравилась относительно новая функция в мобильной версии браузера Google Chrome "Touch-to-Search", и мне невероятно хотелось использовать эту функцию не только в самом браузере, но и за его пределами. Так, когда я увидел приложение с названием "Быстрый Поиск и Браузер", который после установки на рабочем столе называется просто: "Поиск", то мне сразу в голову пришла эта идея, и я решил "изучить его изнутри". Как оказалось, никакими ожидаемыми мной функциями это приложение не обладает, но зато я был удивлён его описанием: "Быстрый и удобный браузер для Андроид с блокировкой рекламы и нейросетью ChatGPT". Впрочем, без последнего пункта этот браузер ничем бы меня не интересовал, и не было бы причины записывать сюда свой первый блог. Но а так, я решил скачать приложение и протестировать его. Ссылки на скачивание этого приложения будут в конце статьи, а мы, давайте, перейдём к обзору самого приложения.

Начало

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При первичном заходе в приложение нас предупреждают, что, продолжая, мы принимаем условия пользовательского соглашения и пр., а потом нас просят о разрешении на доступ к местоположению — можно запретить, это не сулит чем-то критичным.

Дальше нас встречает мини-туториал о жестах, при помощи которых мы можем взаимодействовать с интерфейсом. Из необычных мне бы хотелось выделить смахивание, которым можно менять поисковую систему по умолчанию, а также свайп от левого края экрана, предназначенный для перемещения между ранее открытыми вкладками — некий аналог Хромовского перехода по вкладкам по свайпу на панели инструментов.

В первую очередь обращают на себя внимание "Избранные" ссылки, находящиеся на главной странице по умолчанию. Там же можно заметить и кнопку с надписью "Chat AI", но если у вас там его не оказалось, его можно легко добавить, нажав на "+" и выбрав в списке нужную вам строку.

На рабочем пространстве приложения присутствует 4 окна: в первом отображается история посещения сайтов, во втором — новости, источник которых можно изменить в настройках браузера, в третьем — главная страница браузера и в четвёртом — информация о самом браузере, нововведения и некоторые функции браузера. Настройки самого браузера довольно обширные, думаю, это понравится тем, кто любит "покопаться". Распространяться в них не буду, ведь статья и так получилась не совсем короткой

Возвращаясь к тому, из-за чего вся эта статья и писалась, стоит отметить, что сам диалог с чат-ботом проходит не внутри API браузера, а в отдельном сайте, открывающемся при нажатии на его закладку на главной странице. Можно пользоваться ссылкой этого сайта в другом браузере, но в таком случае вам удастся задать ему буквально 1-2 вопроса, после чего бот будет говорить, что у вас закончились запросы, даже если вы заново откроете ссылку в другой вкладке, и просить, чтобы вы перешли на исходный браузер, для которого он, собственно, и предназначался.

Ну а в исходном браузере при общении с ботом говорится, что у него размер ответа ограничивается 250 символами.

Ссылка диалога с чат-ботом после неоднократного общения в Google Chrome

По умолчанию, история диалога с ботом не сохраняется. Но, как говорится в разделе "Вопросы и ответы [?]", можно сохранять их вручную, добавив страницу в "Избранное", при этом сохранится только контекст диалога, который состоялся в этой странице, и последние ваши сообщения. То есть, самостоятельно узнать, о чём вы разговаривали, не попросив об этом самого чат-бота, не получится.

Подытожив, хочу сказать, что, как по мне, браузер действительно является неплохой альтернативой тем, кто по тем или иным причинам не пользуется, например, тем же Хромом от Google.

Ссылки на скачивание:

Google Play Market

Apple App Store

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#смартфон #браузер #чат-бот #чат-бот bard #chatgpt 3
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