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gotreksson
Первый в России завод по выпуску ксантановой камеди появится в Самарской области
Это будет высокотехнологичный завод мощностью 25 тысяч тонн в год . Он обеспечивает независимость производителей нефтегазовой, пищевой, фармацевтической промышленности России от поставок импортной продукции.

На строительство нового завода будет вложено 40 миллиардов рублей, а работы начнутся в 2026 году. Этот завод станет первым в России предприятием, специализирующимся на производстве ксантановой камеди, и будет оснащён самым современным оборудованием.Соглашение о реализации проекта было подписано в июне 2025 года. Будущий завод, который будет способен производить 25 тысяч тонн продукта в год, разместится в ОЭЗ «Тольятти». Как подчеркивается, власти и профильные органы с готовностью окажут полную поддержку инициаторам проекта, который имеет огромное значение для страны. Реализация этого предприятия обеспечит полное исключение импортных поставок данного биотехнологического продукта.

Ксантановая камедь находит широкое применение в различных секторах, таких как медицина, пищевая промышленность, косметология, парфюмерия, а также в производстве красок, текстиля и в горнодобывающей отрасли. Этот продукт также используется в сельском хозяйстве благодаря своим свойствам загустителя, эмульгатора и стабилизатора, который предотвращает расслоение компонентов.

В частности, ксантановая камедь значительно увеличивает нефтеотдачу в нефтяных пластах на поздних стадиях разработки. Ее применение помогает справляться с важными задачами бурения, снижая количество обвалов и улучшая устойчивость ствола скважин. На сегодняшний день Россия импортирует ксантановую камедь, в основном, из Китая, чему способствует потребность в размере 25 тысяч тонн в год. С запуском завода в Самарской области возможность избавиться от импорта этого продукта станет реальностью.

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#новости #промышленность #импортозамещение #сельское хозяйство #фармацевтика #косметика #нефтегазовая отрасль #строительсво завода #e415 #ксантановая камедь
Источник: dzen.ru
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