В июле 2025 года начнется проект по строительству новой дороги через реку Оку, который должен стать альтернативой и разгрузить существующий мост, построенный в начале 1970-х годов. Исследование, проведенное два года назад, показало, что старый мост серьезно изношен и находится в предаварийном состоянии.

Капитальный ремонт объекта планируется завершить до 2029 года, однако без нового моста в Рязани это будет крайне затруднительно. Проблему намерены решить в ближайшие четыре года — подрядчик уже занялся подготовительными работами и перейдет к основным этапам строительства в следующем месяце.

Сдача объекта в 2029 году возможна только при наличии дополнительного финансирования. В Министерстве транспорта сообщили о том, что изучают этот вопрос. По контракту, если средства будут поступать в установленном объеме, окончание работ намечено на конец 2031 года. Местные жители долго ждали появления нового моста, но мнение на этот счет разделилось. В частности, жители Дядьково обеспокоены тем, что через их село будут ежедневно проезжать десятки тысяч автомобилей. Кроме того, под снос попадут 27 участков, что вызывает недовольство владельцев домов, несмотря на обещанные компенсации.

Контракт на строительство моста через Оку был подписан в марте 2025 года между АО «Дороги и Мосты» и ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области». В рамках проекта стоимостью 33 миллиарда рублей запланировано возведение около 6 километров новой дороги, из которых 1,1 километра составит сам мост, соединяющий Дубровичи и Дядьково.

Также предусмотрено возведение перехода через ручей Быстрец и путепровода над действующей автодорогой. Будут созданы съезды с развязками, обеспечивающие связь автодороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово и автодороги, проходящей от Рязани (село Шумашь) до Спасска-Рязанского, Ижевского и Лакаша.

В социальных сетях мнения по поводу проекта весьма разнятся. Некоторые пользователи выражают недовольство, указывая на потенциальные пробки и неоправданную нагрузку на местные дороги. Другие же считают, что новый мост необходим для обеспечения беспрепятственного движения и избежания проблем с реконструкцией старого моста. Тем не менее, власти уверяют, что новый переход улучшит транспортные связи между Рязанью и поселком Солотча, а также свяжет пять муниципальных образований с городами Владимир и Нижний Новгород. Будущий мост станет ключевым элементом для пропуска транзитного транспорта.