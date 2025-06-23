Строительство трех объектов приостановлено из-за роста расходов и нехватки финансирования, о чем сообщил глава «Ростеха».

Изначальные планы были обширными – было заявлено о намерении инвестировать не менее 600 миллиардов рублей в это направление и построить 25 объектов. Однако позже планы несколько подкорректировали. В результате на первом этапе решили ограничиться всего пятью заводами с общими инвестициями в 185 миллиардов рублей. В конце 2024 года в эксплуатацию планируется ввод первого завода, а второй должен начать работу в следующем году. Что касается строительства трех оставшихся объектов, то его приостановили – как выразился глава «Ростеха», до наступления лучших времен.

Мы говорим об уникальных для России электростанциях, которые работают на бытовых отходах. Первая мусорная ТЭС, способная переработать 700 тысяч тонн твердых бытовых отходов и производить 520 миллионов киловатт-часов электроэнергии, была запущена в районе Свистягино, Московская область. Ее строительство осуществлялось с использованием передовых технологий и китайского оборудования, хотя изначально планировалось использование европейских аналогов. В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию ещё одного подобного объекта в Подмосковье, и он уже готов более чем на 90%. Однако три другие аналогичных проекта были приостановлены, о чем главе «Ростеха» сообщил в июне 2025 года президент РФ Владимир Путин. Главная причина — рост затрат на строительство и недостаток финансирования. Эти ТЭС строятся на внебюджетные средства. Чемезов подчеркнул, что проект можно будет возобновить, если государство окажет поддержку или банки предложат льготное кредитование. В противном случае проекты останутся в замороженном состоянии.

Для некоторых эта новость могла показаться позитивной, поскольку ряд экологов, активистов и ученых критиковали данную идею, считая, что строительство и эксплуатация мусорных ТЭС могут нанести серьезный вред экологии. Они считают, что сжигание отходов приведет к выбросам токсичных веществ и загрязнению воздуха, воды и почвы.

Однако сторонники проекта отвергают такие обвинения, акцентируя внимание на том, что новая технология, успешно применяемая в других странах на протяжении нескольких лет, и помогает решить проблему ТБО без вреда для окружающей среды. Одним из примеров является завод в Стокгольме, который не только обрабатывает более 1,5 миллиона тонн отходов в год, но и обеспечивает тепло и электроэнергию для десятков тысяч домохозяйств.

При наличии достаточного количества подобных объектов в стране возможно полное избавление от мусорных полигонов и свалок, а также выработка электроэнергии. Суммарная мощность пяти запланированных заводов (четыре в Московской области и один в Татарстане) составит 355 МВт, что позволит перерабатывать 3,35 миллиона тонн твердых коммунальных отходов в год.

Строительство этих ТЭС началось в 2018 году, когда начали подготовительные мероприятия. Ожидалось, что объекты будут запущены в 2022 году, но пандемия и санкции вынудили искать замену европейскому оборудованию.