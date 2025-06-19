Аэропорт вернули в государственную собственность. Началась его реконструкция. Планируется восстановление рейсов и улучшение сервиса.

Во времена Советского Союза аэропорт Хурба играл важную роль как один из ключевых авиаузлов региона. В конце 1980-х годов ежегодный пассажиропоток превышал 350 тысяч человек, уступая лишь Международному аэропорту Хабаровск, который обслуживал более 3,6 миллиона пассажиров в год, принимая рейсы из США, Японии, Китая, Кореи и Сингапура.

Тогда как Хабаровск активно продолжает развиваться — открываются новые терминалы и модернизируется существующая инфраструктура, аэропорт Комсомольска-на-Амуре, находящийся в 17 километрах от города, в области села Хурба, сейчас находиться в плочевном состоянии.

В июне 2025 года стало известно, что по решению суда аэропорт вернется в государственную собственность, об этом заявил губернатор региона Дмитрий Демешин. Теперь объект готовится к масштабному обновлению, что позволит возобновить крупные международные рейсы и восстановить пассажирское сообщение с российскими городами, включая Москву. Аэропорт был основан в конце 1950-х годов, когда в Советском Союзе началась активная программа развития авиационной инфраструктуры. Первый камень был заложен в 1959 году, и вскоре после этого аэропорт начал принимать свои первые рейсы.

В начале своего пути Хурба служила важной точкой на воздушных маршрутах, соединяющих Дальний Восток с центральными регионами России. Аэропорт обеспечивал надежное сообщение для пассажиров, а также осуществлял грузовые перевозки, играя ключевую роль в экономическом развитии региона.

С течением времени аэропорт модернизировался и расширялся. В 1970-х и 1980-х годах были построены новые терминалы, взлетно-посадочные полосы и другие важные объекты. В этот период Хурба стала важным транспортным узлом, связывающим Комсомольск-на-Амуре с другими городами России и за ее пределами. Однако с распадом Советского Союза в начале 1990-х годов аэропорт столкнулся с серьезными проблемами.

Демографические изменения, экономический кризис и падение спроса на авиаперевозки привели к резкому снижению объемов работы аэропорта. На протяжении 1990-х и 2000-х годов Хурба не раз меняла владельцев, однако ни один из них не смог существенно улучшить ситуацию. Авиакомпании сокращали рейсы, а инфраструктура аэропорта становилась все более и более устаревшей.

Попытки вернуть аэропорт к жизни начались в 2009 году, когда были организованы рейсы в Москву через авиакомпанию «Аэрофлот». Тем не менее, они продержались недолго и прекратились в 2011 году из-за нерентабельности. Авиакомпании, такие как «Якутия» и «ВИМ-Авиа», также осуществляли рейсы, однако вскоре и они столкнулись с аналогичными трудностями и покинули рынок.

К 2016 году аэропорт оказался в критическом состоянии, с пассажиропотоком всего в 12 тысяч человек в год. Опасное состояние инфраструктуры потребовало срочных мер. Аэропорт был выставлен на продажу, однако новый владелец не смог наладить его работу, и ситуация только ухудшилась. А недавно аэропорт Хурба был возвращен в государственную собственность. С этого момента начались активные обсуждения и планы по его восстановлению. Местные власти объявили о планах масштабной реконструкции, направленной на модернизацию существующей инфраструктуры и обновление технического оснащения.

Сегодня, благодаря новым инвестициям и инициативам, аэропорт Хурба имеет все шансы вновь занять важное место в авиационном сообщении Дальнего Востока. Ожидается, что в ближайшие годы аэропорт сможет возобновить регулярные рейсы, повысив уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Проектная документация по обновлению аэропорта уже разрабатывается, и работы начнутся в скором времени.