Власти региона обратились за помощью к Производственному Объединению «ФОРЭНЕРГО», которое откликнулось и помогло заводу погасить долги и провести реконструкцию

Завод был основан в 1940 году в небольшом городке Вишневогорск, расположенном в Челябинской области, недалеко от Урала. Первоначально его создание было обусловлено потребностью в производстве специальных материалов для военной промышленности, что было особенно актуально в условиях Великой Отечественной Войны. «Северный ниобий» специализировался на добыче ниобия, который использовался в производстве высокопрочных сплавов и других технологий, требующих прочности и легкости.

С тех пор завод претерпел значительные изменения. В 1960-х и 70-х годах, в период активной индустриализации, завод значительно расширился. Были построены новые производственные цеха и актуализированы технологии, что позволило наладить выпуск более сложных и высококачественных металлов. На протяжении этих десятилетий «Северный ниобий» стал известен не только в России, но и за её пределами, благодаря высокому качеству продукции и надежности поставок. После распада Советского Союза в начале 1990-х годов предприятие столкнулось с серьезными экономическими трудностями. Прекращение финансирования, изменения в рыночной экономике и усиление конкуренции привели к снижению объемов производства и сокращению рабочих мест. Тем не менее, завод смог выстоять в сложные времена благодаря адаптации к новым экономическим условиям и внедрению более современных производственных процессов.

Крупными успехами завода в 2000-х годах стали внедрение новых технологий переработки и разработка инновационных материалов. Эти преобразования позволили «Северному ниобию» вновь занять прочные позиции на рынке. Завод активно начал участвовать в проектах, связанных с высокими технологиями — от оборонной промышленности до производства в аэрокосмической сфере. Он заработал репутацию надежного партнера и поставщика для множества предприятий, как в стране, так и за её пределами.

Тем не менее последние годы стали серьёзным испытанием для предприятия. Согласно данным на 2022 год, завод столкнулся с существенными финансовыми трудностями, включая значительные убытки и снижение объемов производства. Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области в 2025 году потребовало признать завод банкротом, что обозначает серьезные угрозы для его дальнейшего функционирования. Экономическая нестабильность и проблемы с поставками сырья добавили напряженности в ситуацию. Как сообщает "Строительный мир" власти региона обратились к Производственному Объединению «ФОРЭНЕРГО» с предложением о помощи в восстановлении стратегически важного предприятия.

И этот призыв был услышан. В результате компания не только погасила свои долговые обязательства, но и осуществила полную реконструкцию устаревшей инженерной инфраструктуры и технологического оборудования завода.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что это предприятие продолжает уверенно двигаться вперед и развиваться. Что именно ждет Вишневогорский металлургический завод «Северный ниобий» — время покажет. Возможно, у него тоже есть все шансы на спасение.