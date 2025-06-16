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gotreksson
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
На шахте «Осинниковская», началась добыча угля на новом очистном участке, который находится на рекордной глубине для региона — 850 метров

Запасы угля в новом забое оцениваются приблизительно в полмиллиона тонн, а протяженность составляет более трехсот метров. На данном участке были успешно внедрены передовые цифроинженерные решения, направленные на повышение уровня безопасности и оперативного реагирования.

В числе реализованных технологий присутствует автоматизированная система акустического мониторинга сейсмической активности, которая позволяет наблюдать за состоянием породы в реальном времени. Так же, специалисты компании внедрили комплекс видеонаблюдения, который охватывает весь забой. Шахтёры рассчитывают завершить добычу угля на новом участке к сентябрю текущего года. С начала 1990-х годов, в эпоху перехода к рыночной экономике после распада Советского Союза, шахта «Осинниковская» столкнулась со сложностями. Экономические реформы привели к снижению объемов производства и необходимости искать новые рынки сбыта угля. Многие шахты в Кемеровской области в это периода испытывали серьезные финансовые трудности, и «Осинниковская» не стала исключением.

В 2000-х годах благодаря инвестициям и поддержке государственных программ шахта смогла восстановить свою стабильную работу.

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#промышленность #энергетика #история #автоматизация #металлургия #кемеровская область #кузбасс #промышленная безопасность #добыча угля #шахта осинниковская
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