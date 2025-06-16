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gotreksson
Первая АЭС Казахстана будет построена под руководством российского «Росатома»
"Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство РК по атомной энергии.

Этот масштабный проект, стоимость которого уже превысила 1 триллион рублей, обсуждается уже на протяжении длительного времени. Намерения реализовать его возникли еще в 1990-х годах, но резкая критика со стороны местных жителей и экологов вынудила власти отложить планы.

Речь идет о строительстве атомной электростанции в Казахстане. В июне 2025 года стало известно, что межведомственная комиссия, проанализировав все представленные предложения, все же остановила свой выбор на компании Росатом. В Агентстве по атомной энергии Казахстана подчеркнули, что именно российская компания предложила наиболее выгодные условия относительно сроков, финансирования и локализации производства.Первоначально заявки на участие в проекте подали несколько потенциальных подрядчиков из разных стран, но постепенно их число сократилось до четырех – Росатом (Россия), CNNC (Китай), EDF (Франция) и KHNP (Южная Корея). Они были расставлены по местам согласно итогам рассмотрения.

Несмотря на утвержденный проект на основе реакторов ВВЭР-1200, в рамках кампании будет задействовано множество других подрядчиков. Сообщается, что Росатом возглавляет консорциум, в который, вероятно, войдет также китайская CNNC. В настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении государственного экспортного финансирования из России.

Детали реализации проекта пока не полностью определены. На данный момент существуют два основных подхода: это схема build-operate-transfer (BOT), подразумевающая, что подрядчик продолжит управлять атомной станцией на протяжении определенного времени после её передачи заказчику, и EPC-контракт (Engineering, Procurement and Construction), при котором станция будет передана заказчику сразу после завершения строительства.

В Агентстве по атомной энергии Казахстана объяснили предпочтение в пользу Росатома тем, что сотрудничество с Россией обеспечивает большее удобство и скорость в строительстве АЭС. Конкурировать по качеству технологий и безопасности с Росатомом в настоящее время может лишь компания CNNC. При этом, по соотношению затрат и доступных технологий, у Росатома есть несколько значительных преимуществ. Налаженные логистические связи между Казахстаном и Россией также позволяют избежать сложностей с доставкой необходимого оборудования и материалов. Многие отмечают, что отсутствующий языковой барьер в процессе взаимодействия с российскими партнерами играет немалую роль.

Будущую атомную станцию, как и ранее, планируется построить вблизи села Улькен, причем она изначально будет двухблочной мощностью 2,4 ГВт, с возможностью последующего расширения.

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Источник: dzen.ru
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