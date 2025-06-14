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gotreksson
14 июня может стать днём общенационального противостояния в США
В США нарастают новые масштабные протестные действия против Дональда Трампа. Ожидается, что акция охватит более 1800 городов по всей стране.

Волна протеста, охватывает более 1800 населённых пунктов по всей стране, о чём было сообщено в статьях издания Axios, опубликовавшего карту запланированных акций. Запланированные демонстрации совпадают с военным парадом в Вашингтоне, празднующим день рождения Дональда Трампа и 250-летний юбилей армии США, которое намечено на 14 июня. С учетом политической обстановки, не исключено, что парад может пересечься с протестами, особенно с учетом того, что местные власти, выступающие на стороне демократов, стремятся создать сложности для сторонников Трампа. Белый дом в свою очередь пытается удержать ситуацию под контролем, надеясь, что беспорядки останутся сосредоточенными преимущественно в Калифорнии, что, в свою очередь, может подорвать позиции местных демократов, злоупотребляющих конфликтами. Демократы, осознавая возможные последствия, начинают разрабатывать планы по масштабированию протеста, в то время как множество леволиберальных неправительственных организаций активно работают над тем, чтобы 14 июня стал общенациональным днём протеста.

На эти события остро отреагировал директор ФБР Каш Пател, угрожая возможными последствиями всем потенциальным спонсорам беспорядков, среди которых присутствуют значимые фигуры и организации, поддерживающие Демократическую партию, в том числе наследники империи Walmart. Специалисты высказывают надежду, что на 14 июня не произойдёт всплеска насилия, схожего с протестами движения Black Lives Matter, хотя проблемные либеральные мегаполисы могут столкнуться со значительными проявлениями агрессии. На фоне нарастающих протестных настроений в Техасе местные власти уже начали вводить войска. Губернатор штата Грег Эббот заявил, что подразделения Национальной гвардии будут задействованы для поддержания "мира и порядка", подчеркивая, что "мирные протесты законны, но любые акты насилия против людей или собственности категорически незаконны и повлекут за собой арест".События в Лос-Анджелесе, ставшие реакцией на рейды против нелегальных мигрантов, получили широкий резонанс и начали распространяться по Техасу как акции солидарности с протестующими в Калифорнии. Первоначальные выступления в Остине и Далласе закончились столкновениями с полицией, где правоохранители применили светозвуковые гранаты и перцовый газ. В Остине, по данным издания Daily Texan, были задержаны около десяти протестующих. Протесты затрагивают и другие крупные города, такие как Луисвилл в Кентукки и Атланта в Джорджии. В Нью-Йорке полиция сообщила о множестве задержаний протестующих, собравшихся перед офисом Миграционной и таможенной полиции.

В условиях нарастающего хаоса команда Трампа активно использует милитаризованную риторику. Сам Трамп, выступая перед военной аудиторией в Форт-Брэгг, обещал вернуть названия конфедеративных генералов и подчеркнул, что Лос-Анджелес должен быть "освобождён от иностранного вторжения", упомянув о массовых поджогах электромобилей и роботакси, что ещё больше усиливает напряжённость. Протесты продолжаются, и их участники используют Signal для координации своих действий, что говорит о высокой степени организованности.

Удивляет и тот факт, что протесты мигрантов в Калифорнии сопровождаются флагами с символикой палестинских движений. Команда Трампа отреагировала, заявив, что столкновения с мигрантами — это иностранное вмешательство. Трамп добавил, что он передал полномочия своим ключевым силовикам — министру внутренней безопасности и министру обороны — для подавления беспорядков любыми возможными средствами. Тем не менее, Нацгвардия Калифорнии, находящаяся под контролем федерального правительства, не смогла справиться с ситуацией в первые дни, что привело к нарастанию насилия. В Лос-Анджелесе уже развернуто более 4800 военнослужащих гвардии и морской пехоты — это число превышает общее количество американских войск, находящихся в Ираке и Сирии. Впервые за многие десятилетия федеральные структуры задействовали войска на своей территории без согласия местных властей, что является беспрецедентной мерой.

Губернатор Гевин Ньюсом, стремясь ограничить влияние Трампа и предотвратить использование войск против протестующих, в конечном итоге оказался в проигрыше. Комендантский час был введён с задержкой, а его попытка обратиться к жителям с критикой Трампа закончилась техническим сбоем.

Ситуация осложняется тем, что Мексика, поддерживающая протестующих, принимающих участие в акциях, может использовать происходящие события как рычаг давления в будущих переговорах с администрацией Трампа. Аналитики отмечают, что данное взаимодействие происходит на фоне сложных отношений между Мексикой и США, где сохраняются неразрешённые торговые споры и высокие тарифы на мексиканский импорт.

Текущие события отражают не только глубокие разногласия и напряжение внутри страны, но и сложные международные отношения, которые оказывают значительное влияние на внутреннюю политику. Напряжение между различными этническими и культурными группами США возрастает, и стало трудно предсказать, к чему всё это приведёт.

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