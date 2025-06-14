Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Промышленная группа Thyssenkrupp прекращает работу
Совет директоров во главе с генеральным директором Мигелем Лопесом (60) хочет преобразовать компанию в холдинговую компанию и таким образом создать основу для продажи дополнительных частей, сообщают источники BILD.

Генеральный директор Мигель Лопес и совет директоров предпринимают шаги к преобразованию компании в холдинговую структуру, что предполагает возможность продажи отдельных её подразделений в будущем.

В рамках этой реорганизации произойдет серьезное сокращение числа сотрудников: штаб-квартира, в которой сегодня работает 500 человек, будет сжата до 100 работников, а административные структуры, в составе примерно 1000 сотрудников, также постигнет эта участь. Источник, знакомый с ситуацией, указывает, что «в конечном счете останется лишь формальная оболочка предприятия, не имеющая реального содержания».Эта трансформация знаменует собой завершение эры компании, которая была неотъемлемой частью немецкой индустрии Круппа, основанная в 1811 году, и Тиссен, существовавшая с 1891 года, представляли собой ключевых игроков в металлургическом производстве, обеспечивая Германию основными ресурсами в XIX веке. Эти компании играли значительную роль также в производстве вооружений во время Первой мировой войны и позже для нацистского режима, как сообщает издание Bild.

Слияние Krupp и Thyssen, состоявшееся 25 лет назад, стало основой для создания Thyssenkrupp AG. Однако с того времени конгломерат попал в тяжелый кризис, вызванный неудачными инвестициями в новые сталелитейные заводы в Бразилии и США, от последствий которых он так и не оправился.

Несмотря на то что компания является одним из крупнейших работодателей в этом регионе, помощи со стороны федерального правительства не предвидеться.

В конце прошлого года Thyssenkrupp обнародовала отчет со значительными убытками второй год подряд, которые объясняются кризисом в «историческом сталелитейном подразделении». Конгломерат, производящий всё от стали до подводных лодок, понес убыток в € 1,5 млрд за финансовый год 2023-2024, тогда как в предыдущем году убытки составили около двух миллиардов евро.

Согласно информации немецких СМИ, Thyssenkrupp, когда-то олицетворяющая мощь немецкой индустрии, столкнулась с высокими внутренними издержками, падением цен на свои товары и жесткой конкуренцией со стороны азиатских производителей. Эта критическая ситуация особенно затронула ее сталелитейное направление, где операционная прибыль упала на 18%, и активы были списаны на сумму около одного миллиарда евро.

Общие продажи компании, с численностью работников почти 100 000, сократились на 7% до € 35 млрд на фоне резкого снижения спроса в основных отраслях. Другие ключевые направления, такие как автомобилестроение и производство материалов, также испытали негативное влияние из-за снижения заказов и объемов продаж. Несмотря на попытки выделить сталелитейное подразделение, эти шаги не привели к успеху, и убытки продолжали расти.

В прошлом году компания продала 20% акций чешскому бизнесмену Даниелю Критинскому, и ожидается, что он увеличит свою долю до 50%. По словам источников, ему может быть передано полное управление сталелитейным бизнесом.

Кризис сталелитейного направления, в котором работают около 27 000 человек, усугубился в августе 2024 года, когда его руководитель и глава наблюдательного совета подали в отставку после разногласий с Лопесом относительно дальнейшего курса компании.

Сейчас же сталелитейная отрасль Германии как таковая также погружена в глубокий кризис. В феврале 2025 года объем производства стали в стране сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,7 млн тонн. Производство чугуна также показало снижение на 16%.

Эксперты указывают на несколько причин этой сложной ситуации, включая конкуренцию с азиатскими производствами, торговые пошлины со стороны США и резко растущие цены на электроэнергию в результате отказа от российских энергетических ресурсов. В ответ на это Немецкая ассоциация сталелитейщиков призвала к значительным мерам поддержки отечественного производства.Как сказал один высокопрофильный менеджер, «эпоха немецкой стали стремительно подходит к финалу». Учитывая потенциальную продажу традиционного сталелитейного подразделения и направления военного кораблестроения Thyssenkrupp, компания продолжает свое дробление на части. Подразделение с 16 000 сотрудников и объемом продаж € 12 млрд планируется вывести на фондовую биржу, однако управляющие выражают сомнения в целесообразности таких шагов, поскольку прибыль от торговли сталью и другими материалами продолжает снижаться.

Без значимых подразделений, таких как сталелитейная отрасль и судостроение, до 70% доходов компании в объеме € 35 млрд может оказаться под угрозой утраты. Более того, планы Лопеса включают закрытие или продажу части подразделений, связанных с автомобильной промышленностью, что, скорее всего, приведет к тому, что от компании фактически останется лишь название. 

В итоге распад Thyssenkrupp может сигнализировать о начале конца крупной тяжелой промышленности Германии. В отсутствии надежных источников энергии, таких как российские ресурсы, немецкая индустрия находится в уязвимом положении. Комментарии о том, завершат ли этот процесс конкуренты или настойчивая позиция правительства, утрачивают свою значимость, подчеркивая лишь обострение общей ситуации, поражающей ранее мощный сектор экономики "локомотива Европы".

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #германия #промышленность #история #кризис #автопром #машиностроение #судостроение #реструктуризация #thyssenkrupp
Источник: bild.de
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России было запущено новое металлургическое предприятие после 12 лет строительства
2
К разработке самого большого транспортного самолета привлекли новых участников
1
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
3
Разработчики LibreOffice советуют перейти с Windows на Linux на фоне окончания поддержки Windows 10
13
Infinix GT 30 Pro с AMOLED-дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350 Ultimate появился в продаже
1
Haval, Chery и Belgee снизили цены на свои автомобили в России
+
На рынке появится полноприводный самосвал КАМАЗ-65959 за 11 млн рублей
+
Poco F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 показал слабую производительность в тестах Geekbench
+
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
7
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
3
Defense News: НАТО и Украина проведут испытания систем для противодействия оптоволоконным БПЛА
1
Volkswagen и Узавтопром запустят производство новых автомобилей
+
Sony начала возвращать геймерам деньги за проблемную игру MindsEye
+
Потребительские процессоры AMD Zen 7 получат до 32 ядер и существенный прирост тактовой частоты
+
В Индонезии представили ручное лазерное ружьё против БПЛА
+
AMD без лишнего шума выпустила Ryzen 5 5500X3D с 96 МБ L3-кеша
1
Palit разыграет RTX 5080 в стилистике Doom: The Dark Ages, созданную благодаря проекту Palit Maker
+
OnePlus Nord 5 появился в бенчмарке с чипом Qualcomm, а не MediaTek
+
ASUS не установила OLED-экран в ROG Xbox Ally из-за приоритета технологии Variable Refresh Rate
1
AMD продлевает срок службы платформы AM4, выпустив Ryzen 5 5500X3D
3

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
12
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
2
Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
3
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
10
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
25
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
9
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
4
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
5
Дозиметрия в домашних условиях
1

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
12:21
И приз достаётся нашему постоянному комментатору из Апшеронска. Очко знатокам! Реально работает как надо.
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
Рома Езид
12:19
ащящящящя
Bloomberg: На следующей неделе ЕС примет решение о полном отказе от российского газа к 2027 году
Рома Езид
12:09
ухаха. щя цены на нефть вырастут
Bloomberg: На следующей неделе ЕС примет решение о полном отказе от российского газа к 2027 году
Сергей Анатолич
12:08
Ура!
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке после атак Израиля
Сергей Анатолич
12:04
Так они наш газ закупают всё больше и больше после начала СВО. Только теперь в жидком виде и втридорога. Чо им мёрзнуть то?🤣
Bloomberg: На следующей неделе ЕС примет решение о полном отказе от российского газа к 2027 году
Рома Езид
12:02
ну и кал ты зыришь.
Bloomberg: На следующей неделе ЕС примет решение о полном отказе от российского газа к 2027 году
Михаил Безяичников
12:00
Ну если ее можно шмякнуть на луну как лунную станцию в том году, то вполне возможно шмякнут
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
Михаил Авраменко
11:54
Важен сам факт грызни внутри пиндостана. Из искры возгорается пламя.
Ulefone Armor 34 Pro получает проектор с автофокусом и батарею на 25500 мАч
Cowboy Huggies
11:50
Хотел проапгрейдить 1660 на 5060, посмотрел тесты, разница всего 2 раза, что не особо то и много, да еще удивился, что физикса нету, передумал менять видеокарту.
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
Китя.
11:50
Если с нуля собирать. Лучше на ам5 и проц типа 7600. а со временем можно и процессор поменять на какой-нибудь Ryzen 10900x.
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем