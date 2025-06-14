Совет директоров во главе с генеральным директором Мигелем Лопесом (60) хочет преобразовать компанию в холдинговую компанию и таким образом создать основу для продажи дополнительных частей, сообщают источники BILD.

Генеральный директор Мигель Лопес и совет директоров предпринимают шаги к преобразованию компании в холдинговую структуру, что предполагает возможность продажи отдельных её подразделений в будущем.

В рамках этой реорганизации произойдет серьезное сокращение числа сотрудников: штаб-квартира, в которой сегодня работает 500 человек, будет сжата до 100 работников, а административные структуры, в составе примерно 1000 сотрудников, также постигнет эта участь. Источник, знакомый с ситуацией, указывает, что «в конечном счете останется лишь формальная оболочка предприятия, не имеющая реального содержания». Эта трансформация знаменует собой завершение эры компании, которая была неотъемлемой частью немецкой индустрии Круппа, основанная в 1811 году, и Тиссен, существовавшая с 1891 года, представляли собой ключевых игроков в металлургическом производстве, обеспечивая Германию основными ресурсами в XIX веке. Эти компании играли значительную роль также в производстве вооружений во время Первой мировой войны и позже для нацистского режима, как сообщает издание Bild.

Слияние Krupp и Thyssen, состоявшееся 25 лет назад, стало основой для создания Thyssenkrupp AG. Однако с того времени конгломерат попал в тяжелый кризис, вызванный неудачными инвестициями в новые сталелитейные заводы в Бразилии и США, от последствий которых он так и не оправился.

Несмотря на то что компания является одним из крупнейших работодателей в этом регионе, помощи со стороны федерального правительства не предвидеться.

В конце прошлого года Thyssenkrupp обнародовала отчет со значительными убытками второй год подряд, которые объясняются кризисом в «историческом сталелитейном подразделении». Конгломерат, производящий всё от стали до подводных лодок, понес убыток в € 1,5 млрд за финансовый год 2023-2024, тогда как в предыдущем году убытки составили около двух миллиардов евро.

Согласно информации немецких СМИ, Thyssenkrupp, когда-то олицетворяющая мощь немецкой индустрии, столкнулась с высокими внутренними издержками, падением цен на свои товары и жесткой конкуренцией со стороны азиатских производителей. Эта критическая ситуация особенно затронула ее сталелитейное направление, где операционная прибыль упала на 18%, и активы были списаны на сумму около одного миллиарда евро.

Общие продажи компании, с численностью работников почти 100 000, сократились на 7% до € 35 млрд на фоне резкого снижения спроса в основных отраслях. Другие ключевые направления, такие как автомобилестроение и производство материалов, также испытали негативное влияние из-за снижения заказов и объемов продаж. Несмотря на попытки выделить сталелитейное подразделение, эти шаги не привели к успеху, и убытки продолжали расти.

В прошлом году компания продала 20% акций чешскому бизнесмену Даниелю Критинскому, и ожидается, что он увеличит свою долю до 50%. По словам источников, ему может быть передано полное управление сталелитейным бизнесом.

Кризис сталелитейного направления, в котором работают около 27 000 человек, усугубился в августе 2024 года, когда его руководитель и глава наблюдательного совета подали в отставку после разногласий с Лопесом относительно дальнейшего курса компании.

Сейчас же сталелитейная отрасль Германии как таковая также погружена в глубокий кризис. В феврале 2025 года объем производства стали в стране сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,7 млн тонн. Производство чугуна также показало снижение на 16%.

Эксперты указывают на несколько причин этой сложной ситуации, включая конкуренцию с азиатскими производствами, торговые пошлины со стороны США и резко растущие цены на электроэнергию в результате отказа от российских энергетических ресурсов. В ответ на это Немецкая ассоциация сталелитейщиков призвала к значительным мерам поддержки отечественного производства. Как сказал один высокопрофильный менеджер, «эпоха немецкой стали стремительно подходит к финалу». Учитывая потенциальную продажу традиционного сталелитейного подразделения и направления военного кораблестроения Thyssenkrupp, компания продолжает свое дробление на части. Подразделение с 16 000 сотрудников и объемом продаж € 12 млрд планируется вывести на фондовую биржу, однако управляющие выражают сомнения в целесообразности таких шагов, поскольку прибыль от торговли сталью и другими материалами продолжает снижаться.

Без значимых подразделений, таких как сталелитейная отрасль и судостроение, до 70% доходов компании в объеме € 35 млрд может оказаться под угрозой утраты. Более того, планы Лопеса включают закрытие или продажу части подразделений, связанных с автомобильной промышленностью, что, скорее всего, приведет к тому, что от компании фактически останется лишь название.

В итоге распад Thyssenkrupp может сигнализировать о начале конца крупной тяжелой промышленности Германии. В отсутствии надежных источников энергии, таких как российские ресурсы, немецкая индустрия находится в уязвимом положении. Комментарии о том, завершат ли этот процесс конкуренты или настойчивая позиция правительства, утрачивают свою значимость, подчеркивая лишь обострение общей ситуации, поражающей ранее мощный сектор экономики "локомотива Европы".