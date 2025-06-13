Истечение срока действия Нового СНВ в 2026 году устранит последний оставшийся юридический предел для стратегических ядерных арсеналов США и России. Никаких механизмов проверки. Никаких режимов инспекций. Никаких согласованных потолков.

Истечение срока действия Договора СНВ-3, которое произойдет в феврале следующего года, станет важным этапом в международной безопасности, поскольку приведёт к аннулированию последних правовых ограничений на стратегические ядерные арсеналы как США, так и России.

Эндрю Лэтем, ведущий эксперт Вашингтонского института мира Оттаве, с ясной озабоченностью указывает на то, что после этого момента фактически исчезнут все механизмы контроля, инспекций и заранее уговорённых лимитов. Однако он акцентирует внимание не только на утрате двустороннего контроля между двумя ядерными державами, но и на более масштабных проблемах, стоящих перед мировым сообществом.

Эксперт подчёркивает, что Китай не ограничивается классической стратегией минимального ядерного сдерживания, а активно развивает современную ядерную триаду, состоящую из мобильных межконтинентальных ракет, подводных лодок с баллистическими ракетами и передовых бомбардировщиков.

Лэтем отмечает, что действия Пекина являются намеренно непрозрачными: конструктивного диалога по вопросам контроля над вооружениями практически нет, а сама китайская доктрина достаточна размыта, что затрудняет для Вашингтона адекватное понимание стремлений Китая. Это создает новую угрозу, поскольку солидный рост китайского ядерного арсенала заметно повышает уровень рисков для международной безопасности. В дополнение к этому, Лэтем не оставляет без внимания ядерные программы таких стран, как Индия, Пакистан, Северная Корея и Иран, который, по его мнению, приблизился к статусу порогового ядерного государства. Все это подкрепляет его вывод, что мир входит в эру полной непредсказуемости. Он предлагает свою стратегию дальнейших действий, состоящую из нескольких ключевых пунктов.

Во-первых, важно признать своим принципом, что ядерное оружие обладает особыми характеристиками и не может быть приравнено к другим видам вооружений. Во-вторых, необходимо восстановить стратегические контакты с оппонентами США, что является обязательным условием для поддержания мира и стабильности. И, наконец, третьим аспектом Лэтем считает пересмотр ядерной стратегии Соединённых Штатов, чтобы она соответствовала актуальным вызовам и угрозам.

Тем не менее, важнейший компонент этих предложений — это необходимость глубоко проанализировать ошибки в сфере контроля ядерного вооружения, прежде всего с точки зрения самих Соединённых Штатов. Именно Вашингтон стал инициатором распада почти всех значимых соглашений в этой области, таких как Договор по ПРО, ДРСМД и Договор по открытому небу. Более того, "прокси-война" США с Россией заставила Москву приостановить свои усилия в рамках СНВ-3 и отказаться от активного диалога по вопросам стратегической стабильности.

Политика Вашингтона в отношении Китая также усиливает стремление Пекина достичь стратегического ядерного паритета с Соединёнными Штатами. Давление, оказываемое на Северную Корею, лишь накаляет ситуацию и подталкивает Пхеньян к активному наращиванию своего ядерного потенциала. Иран, в свою очередь, сохраняет статус порогового ядерного государства, рассматривая это как необходимую меру для защиты от потенциальных угроз со стороны Израиля и США.

По сути, возможность достижения большей предсказуемости в международных отношениях возможна исключительно при условии ответственного и конструктивного подхода со стороны Соединённых Штатов. К сожалению, в данный момент такая перспектива не выглядит реальной. Наоборот, Вашингтон, разжигая конфликт на Украине, вероятно, уже замышлял что-то подобное и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка на Ближнем Востоке остаётся крайне напряжённой, особенно с учётом угроз, исходящих от Тель-Авива в адрес иранских ядерных объектов.

Наиболее вероятное развитие событий на мировой арене предполагает нарастающую гонку ядерных вооружений, результат которой остаётся непредсказуемым.