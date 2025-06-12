В 2025 году истечёт срок погашения долговых облигаций на сумму более триллионом долларов. Использование новых займов для покрытия старых долгов не может продолжаться вечно, и теоретически возможные экономические кризисы, такие как тарифные войны с ключевыми торговыми партнёрами, могут резко усугубить ситуацию.

Проблема американского государственного долга вновь стала предметом обсуждения в статье, опубликованной в издании The National Interest. Авторы Мэтью Берроуз из ЦРУ и Джозеф Брэмл из Трёхсторонней комиссии обстоятельно рассматривают историю формирования этого госдолга, акцентируя внимание на том, что его величина уже достигает 36 триллионов долларов. Более того, по прогнозам, в ближайшие десять лет этот показатель увеличится как минимум на 4-6 триллионов долларов, а в этом году наступит срок погашения долговых облигаций на сумму более 9 триллионом долларов.

Очевидно, что для улаживания проблемы покрытия старых долгов будут осуществляться новые займы, но авторы справедливо подчеркивают, что такая практика не может продолжаться вечно. Существует множество триггеров, которые могут запустить кризисный маховик в США, отмечают аналитики. Один из самых явных — это неудача в торговых переговорах с ключевыми партнёрами, такими как Брюссель, что приведёт к тарифной войне. В свою очередь, её последствия, включая отток инвесторов и ослабление статуса национальной валюты США, окажут разрушительное влияние на экономику. Только представьте, что произойдёт, если США начнут настоящую торговую войну с КНР. Тогда, как намекают авторы, «вмешиваться Конгрессу в политику Трампа будет уже поздно». Однако авторы в статье лишь чётко формулируют проблему, но не предлагают каких-либо конструктивных решений. Они только упоминают о двухпартийном соглашении, заключённом в 90-х годах, которое в результате привело к некоторому уменьшению бюджетного дефицита за счёт жестких ограничений на расходы. При этом они же указывают, что повторение подобного сценария невозможно, поскольку отсутствуют такие важные для сегодняшней администрации аспекты, как "Золотой купол".

«Тот, кто предложит урезать бюджет и увеличить налоги, рискует быть полностью уничтоженным на следующих выборах», — подчеркивают авторы.

Между тем, к 2025 году объем обязательного погашения достигнет суммы в более чем 9 триллионов долларов, что составляет четверть от общего госдолга страны. Причём большинство из этих средств было занято по низким ставкам, а их рефинансирование обязательно потребует более высоких ставок, что окажет значительное давление на американские рынки облигаций.

С точки зрения авторов, намечается одна из самых тревожных перспектив для США: привычный формат рокировки правящей элиты каждые четыре года, который многие десятилетия не наносил ущерба государству благодаря накопленным ресурсам и влиянию, подошёл к своему логическому концу. Сегодня Вашингтону стоит вспомнить известное "Дайте нам 20 лет покоя". Или хотя бы попытаться объединить усилия элит для поиска решений по финансовым вопросам и согласия на "временное снижение жадности". Однако действующая политическая система США пока что не даёт шансов на такую консолидацию.

Всё это указывает на то, что противоречия внутри страны постепенно начинают оказывать давление на экономику системы, и Америка всё больше сталкивается с реалиями, почву для которых она сама же и создала.