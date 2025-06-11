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gotreksson
Подмосковные власти вернулись к спорному проекту дороги через «Лосиный остров»
Министерство транспорта Московской области подготовило документацию и начало ремонт существующей дороги, что фактически создает новый маршрут между Москвой и Королёвом. Местные жители и экологи критикуют этот план, опасаясь вреда для природы, особенно в национальном парке, и считают, что на практике речь идет о строительстве новой трассы.

Вокруг дорожного проекта продолжаются оживлённые споры и обсуждения. В прошлом году Министерство природных ресурсов отклонило предложение о строительстве новой трассы через «Лосиный остров». Однако Министерство транспорта Московской области, как оказалось, уже сделало шаги к осуществлению проекта, подготовив необходимую документацию и начав работу по капитальному ремонту существующей дороги, которая соединяет М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) с улицей Калининградской. Фактически, это означает создание нового, более удобного маршрута между Москвой и Королёвым.

Местные жители и различные общественные организации активно критикуют эту инициативу. Они опасаются, что реализация проекта негативно скажется на экосистеме национального парка, поскольку, как ожидается, в процессе работ будет вырублено значительное количество деревьев. Противники нового маршрута указывают на то, что в официальных документах речь идёт лишь о реконструкции существующей дороги, однако на практике это место представляет собой грунтовую дорогу, что по сути делает проект элементарным строительством новой трассы с нуля.Тем не менее активисты и экологи признают необходимость в новой дороге, но настоятельно предлагают изменить её трассировку. Они уже разработали более пятидесяти различных вариантов, многие из которых предполагают улучшение существующей транспортной инфраструктуры или даже строительство тоннеля под «Лосиным островом».

Некоторые учёные представили идею провести дорогу вдоль железнодорожных путей Мытищи – Фрязево Ярославского направления МЖД, утверждая, что данный вариант является финансово сопоставимым с проектом через национальный парк. В таком случае не понадобилась бы новая развязка на Ярославском шоссе, так как трасса примыкала бы к уже имеющейся. Однако в профильном ведомстве рассмотрели лишь два предложенных варианта, и оба, к сожалению, были отклонены.

Экологи предостерегают, что появление асфальтированной дороги в этом районе чрезвычайно негативно скажется на флоре и фауне национального парка. По их мнению, открытие трассы приведёт к увеличению загрязнения воздуха и уровня шума, а также к разрушению естественных сред обитания дикой природы.

Этот проект, в целом, возник относительно недавно и был анонсирован в 2023 году. Как убеждают его инициаторы, новая дорога значительно разгрузит единственный вход в Королёв со стороны Москвы. Однако эксперты выражают сомнения в том, что значимость предстоящей трассы так велика, как её представляют.

Предполагаемый маршрут должен будет обойти перегруженную Пионерскую улицу, направляясь по Водопроводной аллее. Поток машин в этом направлении растёт из года в год, и за последние десять лет население Королёва увеличилось более чем на 50 тысяч человек. Некоторые наблюдатели считают выбор маршрута через национальный парк неслучайным. Присутствие дороги может значительно увеличить стоимость земли, что создаёт предпосылки для замены дач в окрестностях «Лосиного острова» на многоэтажные здания. Это подталкивает некоторых экспертов к мнению, что именно ради этого власти настойчиво и продвигают такой вариант проекта.

В большинстве случаев альтернативные проекты связаны с дополнительными затратами, что, как отмечают экологи, является разумным шагом, ведь сохранение природы требует усилий и ресурсов. Противники нынешней версии проекта считают, что для защиты экосистемы стоит рассмотреть более затратные, но экологически безопасные решения. 

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#новости #инвестиции #строительство дорог #протест #московская область #холмогоры #лосиный остров #вырубка деревьев #королёв #м-8 #мытищи
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