Активы предприятия были проданы за 2,2 млрд рублей московскому предпринимателю Арустамову, представляющему «Центрстройинвест» из холдинга «Технодинамика» («Ростех»). Пока неясно, планируют ли возобновить выпуск автомобилей, но есть намерения создать на территории индустриальный парк.

Строительство этого завода началось в 2013 году, и всего через четыре года он был введен в эксплуатацию. Однако всего через несколько месяцев после старта производственной деятельности конвейер был остановлен. Вскоре компанию признали банкротом, что привело к распродаже её активов, включая корпуса, линии по сварке и окраске, склады и цеха, а также 80 единиц оборудования и энергетическую инфраструктуру.

В июне 2025 года появилась информация о том, что активы «Ставрополь Авто», находящиеся в Михайловске, были проданы на шестой попытке за 2,2 миллиарда рублей. Покупателем стал индивидуальный предприниматель Владимир Иванович Арустамов, представляющий интересы московской компании «Центрстройинвест», контролируемой холдингом «Технодинамика» при государственной корпорации «Ростех».

Пока что неясно, будет ли возобновлен выпуск автомобилей, но губернатор Владимир Владимиров не исключает такой возможности. В планах властей создать на территории завода индустриальный парк, где планируется запуск ряда высокотехнологичных производств с предполагаемым укрупнением территории. Однако глава региона уверенно заявил, что на этом месте нового жилого комплекса не предвидится.

Завод «Ставрополь-Авто» был задуман как самое современное автомобильное производство в России с громкими обещаниями о его значимости для экономики Ставропольского края и всего Северного Кавказа. Ожидалось, что на новом предприятии будет трудоустроено около двух тысяч человек, а налоговые поступления до 2024 года достигнут более шести миллиардов рублей.

Но на деле все закончилось накоплением значительных долгов, в то время как удалось выпустить лишь около 2,5 тысячи внедорожников моделей Great Wall Hover H3 и H5. Первоначальные планы предусматривали сборку до 100 тысяч автомобилей в год. Однако уже в 2018 году, через год после старта производства, завод остановился и с тех пор фактически не функционировал. В 2020 году компания, управлявшая заводом, была признана банкротом. Согласно сообщениям СМИ, остановка работы завода в Михайловске была связана с проблемами у головной компании Derways, которая оказалась под подозрением в уклонении от налогов, а против ее владельца было возбуждено уголовное дело. Тем не менее бизнесмен успел скрыться в Лондоне, и в настоящее время Хаджи-Мурат Дерев находится в федеральном розыске.

Чтобы не допустить простоя, местные власти планировали перепрофилировать завод, но реализовать эти планы не удалось. Также рассматривался вариант продажи или передачи завода китайским партнерам для налаживания сборки электромобилей, но и этот вариант не осуществился.

На реализацию этого масштабного проекта в предыдущем десятилетии было потрачено более 12 миллиардов рублей. С 2022 года активы пытались продать, в том числе через платформу «Авито». Изначально цена за завод составляла 11,2 миллиарда рублей, но постепенно она снижалась. В конце концов, покупатель заплатил 2,2 миллиарда рублей, что вызывает много вопросов об экономической целесообразности таких вложений.