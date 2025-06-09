Трасса длиной 20 км пройдет в обход станицы Ленинградская, снизит нагрузку от грузового транспорта и улучшит транспортную ситуацию. Стоимость проекта — более 10 млрд рублей.

Проект, о котором идет речь, был анонсирован в 2016 году, хотя вопросы его необходимости поднимались еще ранее. Строительство дороги стартовало в 2020 году, и уже через два года был введен в эксплуатацию первый участок длиной в семь километров. Изначально планировалось, что весь проект завершится в 2021 году, однако его реализация затянулась.

Трасса будет четырехполосной и протяженностью 20 километров, с четырьмя многоуровневыми развязками. Она пройдет в обход станицы Ленинградская, что значительно улучшит транспортную ситуацию в этом районе. Местные жители давали понять о своей обеспокоенности из-за интенсивного движения грузового и транзитного транспорта, направляющегося к черноморским курортам. С каждым годом потоки автомобилей росли, и дорога, проходящая через населенный пункт, смогла бы вместить лишь до четырех тысяч машин в сутки, хотя в реальности летом на ней проезжает до пятнадцати тысяч автомобилей.

С нетерпением ждет завершения обходной дороги местное население. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в начале июня 2025 года сообщил, что полноценная эксплуатация объездной дороги начнется только в конце 2027 года, что связано с переносом газопровода.

После открытия новой дороги ожидания удовлетворятся не только жителями района, но и туристами, которые проезжают через станицу Ленинградская в сторону Анапы, Тамани и Крыма. Что касается участка, введенного в 2022 году (длиной 7 км), то он пока не обеспечивает полноценного движения — он фактически ведет в никуда, поскольку официально не открыт. Тем не менее, некоторые автомобилисты организовывали здесь нелегальные гонки.

На весь проект, который разделили на несколько этапов, предусмотрено более 10 миллиардов рублей—это в два раза больше, чем ожидалось пять лет назад. Качество асфальта на новой трассе обещает превзойти даже покрытия на многих современных федеральных дорогах. Для его производства использовалось не два, как это было в старых стандартах, а пять фракций щебня, что обеспечит большую упругость и продлит срок службы покрытия. За последние десять лет в Краснодарском крае было отремонтировано 5,5 тысячи километров автодорог регионального и межмуниципального назначения. Введены в эксплуатацию несколько знаковых объектов, в том числе трасса А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – А-290 Новороссийск – Керчь», которая сократила время в пути до Крымского моста на три часа.

До 2030 года предполагается отремонтировать около 1,5 тысячи километров автодорог и построить порядка 150 километров новых. В дополнение к обходу станицы Ленинградская будет также возведена аналогичная дорога в районе Тимашевска на трассе «Тимашевск — станица Полтавская», а также завершится реконструкция автодороги «Краснодар — Ейск».