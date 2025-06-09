Эта современная электрифицированная инфраструктура повысит грузопотоки и эффективность перевозок, особенно для экспорта угля, нефтепродуктов и других грузов через ведущий порт региона. Проект поможет увеличить грузооборот и экономический потенциал региона.

В июне 2025 года на Дальнем Востоке России была введена в строй новая железнодорожная линия, которая соединяет Байкало-Амурскую магистраль с путями специального назначения терминала «Дальтрансуголь» в Ванино, Хабаровский край. Этот терминал, находящийся в живописной бухте Мучка Татарского пролива Японского моря, является ведущим экспортным узлом по грузоперевозкам в Дальневосточном федеральном округе и занимает лидирующие позиции среди портов региона. Протяженность новой железной дороги, находящейся под управлением АО «Дальтрансуголь», составила 11,6 километра, из которых 600 метров отводятся под общие железнодорожные пути, включая 125 метров, отведенные под стрелочные переводы. Этот участок был электронизирован и оборудован современными микропроцессорными системами управления, что существенно повысит его эффективность. Установлено, что электропоезда смогут курсировать от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани уже в этом году, что крайне важно для пассажиропотока и грузовых перевозок. Значимость этого проекта для терминала и экономики Хабаровского края трудно переоценить. Открытие новой линии прошло в торжественной обстановке с участием губернатора Дмитрия Демешина и других высокопрофильных гостей. Глава региона сам проехал по новой трассе и подчеркнул, что этот проект значительно увеличит мощность терминала и принесет явные выгоды местным жителям.

С 2010 года АО «Дальтрансуголь» постепенно развивает железнодорожную инфраструктуру как общего, так и специализированного назначения, чтобы повысить объем перевалки угля. Особо стоит отметить строительство новой линии, завершенное девять лет назад, которая связала станцию Токи с балкерным терминалом, что дало возможность увеличить объемы грузоперевозок с 19 до 24 миллионов тонн в год. Новый участок соединения с путями общего пользования Дальневосточной железной дороги.