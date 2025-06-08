YAKUTIA.INFO: ПАО "Селигдар" запустит золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на месторождении Хвойное в Якутии 19 июля 2025 года, сообщает министерство промышленности и геологии республики.

Этот масштабный проект был инициирован в 2020 году. Изначально планировалось, что его реализация займет немного больше двух лет. Однако по ряду причин процесс затянулся. Ввод в эксплуатацию предприятия перенесли на 2024 год, а позднее сроки снова пересмотрели. Напрямую о текущем статусе проекта рассказал Максим Терещенко, глава регионального министерства промышленности и геологии. Ожидается, что горно-обогатительный комбинат, расположенный в Алданском районе Якутии, будет сдан в середине лета этого года. В рамках данного проекта полиметаллический холдинг «Селигдар» возводит золотоизвлекательную фабрику на месторождении Хвойное, находящемся на юго-западе Нижнеякокитского рудного поля. Эта фабрика, мощность которой составит 3 миллиона тонн руды в год, фактически уже близка к завершению. На её территории будет применяться метод прямого цианирования, позволяющий ежегодно с 2026 года, уже после достижения полной производственной мощности, получать до 2,5 тонн золота. По результатам аудита по стандартам JORC, прогнозные запасы золота на Хвойном оцениваются в 24,3 тонны, в то время как балансовые запасы составляют 16,8 тонн.

На данный момент проект продвигается с высокой степенью готовности. Почти все основные здания и сооружения, включая необходимую инфраструктуру, уже возведены. Теперь завершается установка и настройка оборудования. В ходе строительства было израсходовано 18 тысяч кубических метров бетона, 4,6 тысячи тонн металлоконструкций, почти 400 километров кабельной продукции и 5 тысяч тонн технологического оборудования.

Добыча и переработка золотосодержащей руды будут осуществляться в условиях сложной геологии и климата, включая низкие температуры и вечную мерзлоту. Это обуславливает необходимость применения специализированных технологий не только в процессе добычи, но и при возведении горно-обогатительного комбината. Стоимость всего проекта превысила 13 миллиардов рублей. Запуск нового предприятия позволит холдингу «Селигдар» в целом добывать до 10 тонн золота в год на всех своих объектах. К 2030 году компания планирует реализовать аналогичные инициативы и на месторождении «Кючус», где запасы золота составляют около 175 тонн. Это месторождение было открыто ещё в 1960-х годах, и несколько попыток освоить его не увенчались успехом, поскольку лицензия переходила от одной компании к другой.

По данным за прошлый год, объем производства золота в России составил около 330 тонн. Ожидается, что к концу текущего десятилетия этот показатель вырастет до 600 тонн, что укрепит страну в тройке лидеров по добыче золота, опережая Австралию, но уступая Китаю. Так, если в Австралии наблюдается тенденция к уменьшению объемов добычи, то в России этот показатель продолжает расти. Суммарные запасы золота в нашей стране, учитывая как россыпные, так и рудные месторождения, составляют порядка 16 тысяч тонн.