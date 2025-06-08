Проект, стоимость которого составляет 65 миллиардов рублей, будет иметь мощность 650 мегаватт и ежегодно генерировать около одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Этот проект, на реализацию которого планируется выделить 65 миллиардов рублей, займет территорию, сопоставимую приблизительно с 1400 футбольными полями (то есть 1000 гектаров) и станет крупнейшей солнечной электростанцией на российской земле. С мощностью 650 мегаватт, эта солнечная электростанция будет ежегодно генерировать около одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Соглашение о реализации данного проекта было недавно подписано между компанией «Юнигрин Энерджи» и правительством Амурской области. На сегодняшний день на Дальнем Востоке наблюдается серьезный дефицит электроэнергии. Это связано как с увеличением потребления, так и с устареванием существующих энергетических мощностей. Потребности региона растут в среднем в 2,5 раза быстрее, чем по стране в целом, и из-за нехватки электроэнергии возникли сложности с реализацией ряда значимых проектов.

В последние годы активно разрабатываются различные проекты, касающиеся как малых, так и больших атомных электростанций, включая плавучие варианты (первая в России подобная станция сейчас строится в Якутии), газовые электростанции, гидроэлектростанции, а также объекты ветряных и солнечных генераций. Следует отметить, что возможность появления приливных электростанций остаётся под сомнением.

Конкретная площадка для новой солнечной электростанции пока еще не определена. Инициатором проекта запланирован старт строительства на 2026 год, а полное введение в эксплуатацию ожидается в конце 2027 года. Все генерирующее и сетевое оборудование будет произведено исключительно в России. В «Юнигрин Энерджи» предполагают, что это может быть не единственный крупный проект в области солнечной энергетики на Дальнем Востоке. В данный момент Аршанская солнечная электростанция с мощностью 115,6 мегаватт считается самой мощной в России; вторая очередь ее строительства была завершена в 2022 году в Республике Калмыкия.

Эксперты отмечают, что интерес к возобновляемым источникам энергии возрастает как на глобальном уровне, так и в России. Однако доля возобновляемых источников в структуре потребления электроэнергии в стране на данный момент составляет менее 2 процентов.

Реализация подобных проектов позволит снизить внутреннее потребление углеводородов и улучшить экологическую обстановку. Объемы инвестиций в «зеленую» энергетику будут расти каждый год, и впереди нас ожидают новые значимые проекты. По мнению Александра Кияницы, CEO и основателя компании-производителя накопителей электроэнергии VOLTS, спрос на генерацию электроэнергии стремительно растет во всех регионах России, особенно это выражено на Дальнем Востоке, где активно модернизируются инфраструктуры Восточного полигона и строятся новые предприятия. Кияница считает, что объекты возобновляемых источников энергии могут частично восполнить дефицит электрических мощностей, который сегодня существует.

Он также подчеркнул, что текущая ситуация создаёт благоприятные условия для реализации таких инициатив. Строительство солнечных электростанций проходит быстрее по сравнению с традиционными электростанциями и требует меньшего количества обслуживающего персонала. Однако стоит отметить, что подобные объекты не могут эффективно функционировать во всех регионах. Прогнозировать выработку электроэнергии также сложно, так как уровень солнечной инсоляции весьма непостоянен. Тем не менее, Кияница уверен, что перспективы развития возобновляемых источников энергии в России выглядят оптимистично.