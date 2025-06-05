Губернатор Нижегородской области обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект и рассмотреть возможность ее включения в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния

Проект, который начал реализовываться в сентябре 2023 года, изначально планировался на два года. В рамках его подготовки была построена временная подъездная дорога, и уже начались работы по сооружению насыпи.

Как неоднократно подчеркивалось, новый маршрут, соединяющий Мызу и Кстово, должен был обеспечить замыкание железнодорожного сообщения внутри нижегородской агломерации и запустить пассажирские поезда от областного центра до Кстово. Глава региона Глеб Никитин тогда с уверенностью заявил, что этот масштабный проект вот-вот станет реальностью. Однако, несмотря на первоначальные оптимистичные прогнозы, в указанные сроки проект не реализовался — основным препятствием стали финансовые вопросы, которые так и не удалось решить, несмотря на предыдущие заявления.

В декабре 2024 года проект был направлен на согласование в Правительство России, где должны были окончательно определиться с моделями его финансирования. В июне 2025 года губернатор Нижегородской области обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке инициативы и включении проекта в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, которые финансируются из средств Фонда национального благосостояния.

На этапе обсуждения финансирования необходимые средства не были выделены, поскольку в разных министерствах сложилось неоднозначное мнение о целесообразности проекта. В Минтрансе Российской Федерации проект получил полную поддержку, тогда как министерство финансов сочло его нерентабельным. Местные власти, в свою очередь, опирались на подготовленное технико-экономическое обоснование, подтверждающее целесообразность строительства ветки.

Следует также упомянуть, что на данном направлении уже существует железнодорожная магистраль. Строительство линии от станции Ройка в юго-восточном направлении началось еще в 1930-х годах, когда в селе Кстово был построен элеватор. В 1950-х годах железная дорога была продлена до Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода, рядом с которым была создана станция Заводская (позже переименованная в Зелецино). Планы по строительству дополнительного пути, который обеспечивал бы прямую связь между Мызой и Кстово, начали разрабатываться еще в советское время. Однако настоящее начало работ дало лишь 2023. К сожалению, как уже упоминалось, проект было решено приостановить. В рамках изначальной концепции предполагалось не только создание соединительной петли длиной 1,3 км, но и строительство транспортно-пересадочного узла в Кстово, а также реконструкция инфраструктуры на станции Мыза. Ранее заявлялось, что для осуществления всех этих мероприятий потребуется около 3,5 миллиарда рублей. Власти региона надеются на возобновление строительных работ и скорый ввод в эксплуатацию пассажирского сообщения.