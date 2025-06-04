Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Нижегородской области открыли первый в России завод по производству силикагелей
Этот проект стал первым в стране крупным промышленным производством силикагелей, ранее импортируемых из-за границы. Открытие завершилось торжественно при участии вице-премьера Дениса Мантурова.

В начале июня 2025 года в России стартовал масштабный проект по созданию нового высокотехнологичного и экологически чистого производства. Общая сумма вложений в данный проект составила 21 миллиард рублей, из которых примерно четвертая часть была направлена на приобретение новейшего оборудования. 

Завод разместился на территории особой экономической зоны «Кулибин», которая была основана в 2020 году в районе Дзержинска Нижегородской области. В торжественной церемонии открытия современного промышленного комплекса принял участие Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ. Первоначально на этом инновационном заводе планируется производить до 12 тысяч тонн микронизированных силикагелей и 6 тысяч тонн стабильных силиказолей в год с применением уникальной технологии, аналогов которой на отечественном рынке пока нет. Следует отметить, что в настоящее время около три четверти потребностей отечественного рынка этого продукта удовлетворяются за счёт импорта. В рамках дальнейшего развития производства запланировано удвоение мощностей, что позволит более чем наполовину закрыть внутренний спрос. При этом новое производство будет полностью локализовано.

Что касается производимых товаров, то стабильные силиказоли востребованы в различных отраслях промышленности, включая электронику, строительство, нефтепереработку и пищевую промышленность. 

Микронизированный силикагель, обладая отличными адсорбционными свойствами, находит широкое применение в химической отрасли (в качестве носителя катализаторов), сталелитейной (в качестве связующего компонента), косметической (как наполнитель для различных косметических средств), фармацевтической, а также в керамической (для уменьшения массы готовой продукции), целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности (для фильтрации и стабилизации масел и напитков).

О создании современного производства этих материалов в России начали активно говорить в начале текущего десятилетия, когда ежегодно на территорию страны поступало более 50 тысяч тонн силикагелей из-за границы. До недавнего времени единственным значительным производителем был Салаватский катализаторный завод, обслуживающий главным образом потребности Газпрома. Существующие в России технологии производства силикагелей в основном базировались на разработках, созданных ещё в 1960-х годах. С целью сократить зависимость от импорта и запустить высокотехнологичное производство было принято решение о реализации этого проекта в 2020 году. Так, ГК «Титан» учредила компанию «РусСилика», которая в 2022 году стала резидентом ОЭЗ «Кулибин». В том же году начались подготовительные работы на площадке, а летом 2023 года был заложен первый символический камень. Спустя два года, 2 июня 2025 года, новый завод был введён в эксплуатацию — на несколько месяцев раньше запланированного срока.

На церемонии запуска производства Денис Мантуров подчеркнул, что до этого момента силикагель в промышленных объемах в России не производился. Более того, по его словам, благодаря внедряемым передовым технологиям новое предприятие представляет собой настоящее импортозамещение, так как ранее подобная продукция в стране не выпускалась, что подчеркивает важность и актуальность данного проекта для отечественной экономики.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #технологии #промышленность #нижегородская область #дзержинск #кулибин #нет аналогов #микронизированный силикагель #салаватский катализаторный завод #строительсво завода
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России отменили строительство завода по производству технического углерода
1
В Подмосковье запущено новое производство лодочных моторов
+
В Дагестане возрождают легендарный Чиркатинский консервный завод
+
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
TSMC считает себя безальтернативным поставщиком чипов для ИИ
+
В Саудовской Аравии началось строительство аэропорта-гиганта площадью 57 кв. км
+
В сети появились реальные изображения экшн-камеры DJI Osmo Action 6
+
В водоемах России участились случаи заражения церкариозом
+
В МВД поступило предложение изменить правила движения для мотоциклов
1
Huawei Pura 80 оснастят системой из четырёх камер на задней панели в модуле треугольной формы
+
Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro появился на изображениях с фирменным дизайном
+
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
2
SteelSeries анонсировала беспроводные наушники с пространственным звуком и быстрой зарядкой
+
Geely опубликовала фотографии седана Galaxy A7 с автономностью в 2100 километров
+
В интернете появились свежие кадры с заброшенного в 1994 году аэродрома с железобетонными укрытиями
5
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу Контактной группы по обороне Украины
+
MSI представила GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC с радиатором типа «подсолнух»
+
Искусственный интеллект нашел 19 экологически чистых материалов на замену цементу
1
Исследование длиной 32 года показало пользу натурального кофе для женского здоровья
1
В России ограничат доступ к фишинговым сайтам в рамках эксперимента
+

Популярные статьи

Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
31
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
40
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
78
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
10
Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
1
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
4
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
13
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
26
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
7

Сейчас обсуждают

linux4ever
22:49
Royal Quest online 500-1000 игроков. Игры из серии World of War на русских серверах онлайн 180 тыс общий.
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
Китя.
22:45
В 4К в нативе игре Silent Hill 2 Remake 7900хтх на максе выдает 30 FPS. Сам лично проверял играбельно Хи-Хи :-))
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
kill_all_liberals
22:44
согласен, что на ютубе понабрали детей, которые транслируют еврогейскую пропаганду, никто с ней не борется там, фейки выдают за правду. одно другому не мешает и не отрицает, что сервис пособников терр...
Глава Минцифры: две трети российского трафика YouTube перешло на отечественные площадки
Максим Ширшов
22:43
Разница есть, АМД кому-то отправила 8 гб, кому-то 16 гб версии. Нвидеа же пошла намного дальше, она предоставила список игр и режим настроек, с которыми надо тестировать + список формулировок, которым...
AMD также ограничивает доступ СМИ к AMD Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ VRAM
REY_B_
22:40
Как пока у АМД не известно, но у Хуанга вместе с памятью, в "младших" видяхах режутся и линии PCI-E. В итоге плюс два негатива. И задействовать ОЗУ, будет уже абсолютной катастрофой, вплоть до вылетов...
AMD также ограничивает доступ СМИ к AMD Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ VRAM
Роман Ефимочкин
22:37
Будет и дальше существовать.
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
Dark_Cloud
22:35
Автор, не "фрамрейт", а "фрумрате". "Фромруйт" на крайняк. Или "фрамерот". Никак вы, блять, не научитесь (с).
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Groove75
22:35
Уже очень давно. Иногда захожу сюда поржать от нынешних икспердов . Больше тут делать .нечего
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
beltar
22:34
Royal Quest, например, никакого отношения к варгам не имеет. Lesta - крупный издатель.
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
Aspeed
22:33
в какую же помойку портал скатился
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем