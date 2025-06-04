Этот проект стал первым в стране крупным промышленным производством силикагелей, ранее импортируемых из-за границы. Открытие завершилось торжественно при участии вице-премьера Дениса Мантурова.

В начале июня 2025 года в России стартовал масштабный проект по созданию нового высокотехнологичного и экологически чистого производства. Общая сумма вложений в данный проект составила 21 миллиард рублей, из которых примерно четвертая часть была направлена на приобретение новейшего оборудования.

Завод разместился на территории особой экономической зоны «Кулибин», которая была основана в 2020 году в районе Дзержинска Нижегородской области. В торжественной церемонии открытия современного промышленного комплекса принял участие Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ. Первоначально на этом инновационном заводе планируется производить до 12 тысяч тонн микронизированных силикагелей и 6 тысяч тонн стабильных силиказолей в год с применением уникальной технологии, аналогов которой на отечественном рынке пока нет. Следует отметить, что в настоящее время около три четверти потребностей отечественного рынка этого продукта удовлетворяются за счёт импорта. В рамках дальнейшего развития производства запланировано удвоение мощностей, что позволит более чем наполовину закрыть внутренний спрос. При этом новое производство будет полностью локализовано.

Что касается производимых товаров, то стабильные силиказоли востребованы в различных отраслях промышленности, включая электронику, строительство, нефтепереработку и пищевую промышленность.

Микронизированный силикагель, обладая отличными адсорбционными свойствами, находит широкое применение в химической отрасли (в качестве носителя катализаторов), сталелитейной (в качестве связующего компонента), косметической (как наполнитель для различных косметических средств), фармацевтической, а также в керамической (для уменьшения массы готовой продукции), целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности (для фильтрации и стабилизации масел и напитков).

О создании современного производства этих материалов в России начали активно говорить в начале текущего десятилетия, когда ежегодно на территорию страны поступало более 50 тысяч тонн силикагелей из-за границы. До недавнего времени единственным значительным производителем был Салаватский катализаторный завод, обслуживающий главным образом потребности Газпрома. Существующие в России технологии производства силикагелей в основном базировались на разработках, созданных ещё в 1960-х годах. С целью сократить зависимость от импорта и запустить высокотехнологичное производство было принято решение о реализации этого проекта в 2020 году. Так, ГК «Титан» учредила компанию «РусСилика», которая в 2022 году стала резидентом ОЭЗ «Кулибин». В том же году начались подготовительные работы на площадке, а летом 2023 года был заложен первый символический камень. Спустя два года, 2 июня 2025 года, новый завод был введён в эксплуатацию — на несколько месяцев раньше запланированного срока.

На церемонии запуска производства Денис Мантуров подчеркнул, что до этого момента силикагель в промышленных объемах в России не производился. Более того, по его словам, благодаря внедряемым передовым технологиям новое предприятие представляет собой настоящее импортозамещение, так как ранее подобная продукция в стране не выпускалась, что подчеркивает важность и актуальность данного проекта для отечественной экономики.