В 2025 году в Астраханской области отменили строительство завода по производству технического углерода (сажи), запланированного как совместный проект России и Китая. Проект предусматривал выпуск 10 тысяч тонн в год с возможностью расширения и инвестициями свыше 2 млрд рублей.

На фоне новостей о запуске новых и восстановлении старых заброшенных заводов возникают сообщения о сворачивании крупных промышленных проектов. В частности, в начале июля 2025 года стало известно о том, что в Астраханской области не будет построен завод по производству технического углерода, или простыми словами, сажи.

Этот материал широко используется в производстве резинотехнических изделий, включая автомобильные шины, а также служит черным пигментом для красок и лаков. Кроме того, технический углерод необходим для создания пластмасс и других важных материалов. В России данный нефтехимический продукт производится разными методами, хотя в большинстве случаев используется печной метод, с отдельными расширениями термических процессов. Новый завод в Астраханской области планировал выпускать сверхчистую специализированную сажу из природного газа в объеме 10 тысяч тонн в год, с перспективой увеличения мощностей в три раза. Также в будущем задумывалось дополнить производство меламина — необходимого для изготовления полимеров и огнезащитных материалов, а также карбамида, который находит применение в медицине, сельском хозяйстве и разных секторах промышленности. На начальном этапе реализации проекта планировалось вложить более 2 миллиардов рублей.

Строительство завода рассматривалось как совместная инициатива между российской компанией «Голден индастрис групп» и китайской Tianjin Honghai International Technology Development Co. Ltd., которая специализируется на высокотехнологичных и экологически чистых производствах, включая газовую и химическую отрасли. О проекте стало известно в октябре 2022 года, когда акцентировалось, что данная инициатива представляет собой значимый шаг для России и окажет серьезное влияние на развитие региона.

Информацию о сворачивании проекта опубликовало издание «ИнфоТЭК», ссылаясь на пресс-службу особой экономической зоны «Лотос». Компания «Голден индастрис групп» была ликвидирована, а Минэкономразвития России ранее отозвало у неё свидетельство резидента ОЭЗ. Причины отмены проекта остаются неизвестными; в пресс-службе «Лотоса» не смогли предоставить дополнительные сведения. Также примечательно, что согласно свежим данным, в 2024 году производство технического углерода в России составило всего 400 тысяч тонн, что на целых 56% ниже показателей предыдущего года.