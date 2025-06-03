ИНТЕРФАКС: реализация проекта позволит обеспечить пропуск транзитного транспорта со стороны республик Северного Кавказа и Ставропольского края в сторону Крыма, а также соединить федеральную трасу М-4 "Дон", дорогу А-146 "Краснодар-Верхнебаканский" с автомобильной дорогой А-289.

Строительство обещанной дороги должно было завершиться к 2024 году. Местные власти уверяли, что реализация этого проекта поможет устранить проблемы с пробками в Краснодаре, так как транзитный транспорт будет проходить в обход города. Однако по ряду причин работы начаты не были в установленные сроки.

Как стало известно в конце мая 2025 года, Юго-Западный обход откроется не раньше чем в 2030 году. Запуск этой трассы позволит создать полноценное транспортное кольцо вокруг краевой столицы. Но некоторые эксперты скептически оценивают перспективы — они полагают, что даже появление новой магистрали не приведет к значительным улучшениям в транспортной ситуации на дорогах Краснодара. Напомним, что Дальний Западный обход, строительство которого началось в декабре 2020 года, был открыт в летом 2023 года. Его протяженность составляет около 52 километров и включает в себя 24 искусственных сооружения, таких как четыре моста, девять путепроводов и одиннадцать сельхозпроездов. Эта четырехполосная скоростная трасса без светофоров соединяет федеральные дороги М-4 «Дон» и А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 Новороссийск — Керчь).

Значение ДЗОК трудно переоценить: он поглотил транзитный трафик, который ранее прямо проходил через город. Запуск этого обхода не только улучшил транспортную ситуацию в Краснодаре, но и положительно сказался на экологической обстановке. Появление новой дороги дало толчок развитию различных проектов в сфере недвижимости.

Что касается Юго-Западного обхода, то этот маршрут станет продолжением ДЗОКа и будет иметь протяженность 13,6 километров. Ожидается, что ежедневно по этой дороге будет проезжать более 14,5 тысяч автомобилей. Эта магистраль категории IБ займет важное место в новом транспортном коридоре, предоставляя более удобные пути передвижения для грузового транспорта из республик Северного Кавказа и Ставропольского края в сторону Крымского полуострова.

Однако, как отмечает руководитель краснодарского филиала компании «Байкал-Сервис ТК» Евгений Лисунов, реализация Юго-Западного обхода и создание кольца вокруг Краснодара не решит проблему пробок, хотя определенное улучшение на городских улицах все же будет. Он подчеркивает, что требуется комплексный подход к решению проблемы, так как нагрузка на дорожную инфраструктуру сейчас в 2,5 раза превышает допустимые нормы. Для решения этой проблемы нужно строить дополнительные развязки и путепроводы, а на это потребуется не менее 120 миллиардов рублей. Идея о строительстве автодорожного кольца возникли еще в 2024 году. Затем стало известно о переносе сроков реализации. Федеральное правительство пересмотрело бюджет по ряду крупных инфраструктурных проектов, хотя объем финансирования на 2023-2027 годы остался прежним. Из-за возросшей актуальности международного транспортного коридора «Север-Юг» сроки реализации некоторых инициатив пересмотрели: в план включили обходы Хасавюрта и Дербента, в то время как Юго-Западный обход Краснодара был исключен. Теперь в ГК «Автодор» уточнили, что завершение строительства дороги планируется к 2031 году, а в 2023 году проект был оценен в 27 миллиардов рублей.