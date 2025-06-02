Ассоциация "Российские автодилеры" обратилась в Федеральную антимонопольную службу с предложением ограничить возможность прямых продаж автомобилей от производителей к конечным потребителям, включая продажи через интернет.

Этот шаг является частью подготовки Национального плана развития конкуренции до 2030 года, в котором предполагается, что к 2026 году не менее 5% всех продаж будут происходить в онлайн-формате.

Дилеры утверждают, что такое ограничение необходимо для защиты конкурентной среды, прав потребителей и обеспечения стабильной инфраструктуры сервисного обслуживания. Их опасения в основном связаны с переходом к агентской модели, при которой производитель устанавливает цену на автомобиль, а дилер утрачивает возможность самостоятельно формировать свою маржу. Также высказываются опасения о рисках навязывания покупателям неликвидных моделей и снижении рентабельности бизнеса. Будем надеяться, что предложение "Российских автодилеров" не будет принято, так как оно уже выходит за рамки разумного. Нет никаких существенных недостатков в том, чтобы граждане могли приобретать автомобили напрямую у производителей. Автопроизводители сами не открывают дилерские центры, поскольку это не их профильный бизнес. Однако с развитием электронной коммерции появляется возможность для прямых сделок. Комиссионные маркетплейсов, как правило, ниже, чем наценки автодилеров, что делает онлайн-продажи более выгодными как для покупателей, так и для производителей.

Стремительное развитие торговли в последние десятилетия XX и начале XXI века привело к возникновению множества посредников в самых различных сферах, от товаров и услуг до финансовых операций. Наценка, которую эти посредники накладывают на продукты, могла бы оставаться либо у производителей, что способствовало бы увеличению их добавленной стоимости и созданию дополнительных инвестиционных ресурсов, либо у потребителей, приводя к снижению цен на товары и услуги. В некоторых случаях роль торговых посредников становилась доминирующей, когда они могли диктовать условия обеим сторонам, занижая закупочные цены и завышая розничные.

Сейчас же новые технологии существенно сокращают значимость этих посредников. Онлайн-платформы предоставляют возможности для непосредственного взаимодействия между продавцом и покупателем, и все больше производителей выбирают стратегию самостоятельных продаж. Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) также обратилась в Правительство с просьбой ограничить возможность маркетплейсов устанавливать свои 30–50% скидки на товары.

На данный момент реакция правительства на эту инициативу отсутствует, есть подозрение, что ФАС также проигнорирует просьбы автодилеров. И это совершенно оправданная позиция регулятора.