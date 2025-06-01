Небоскреб с 45 этажами и площадью 64 тыс. кв. м, соединится с другим берегом рекой через мост. Проект разработан бюро Atrium и представлен на выставке «АРХ Москва» 2025 года.

В Москве, напротив ЗИЛа, на Варшавском проспекте, планируется строительство нового небоскреба, который будет соединяться с другим берегом главной реки столицы мостовым переходом. Концепция этого амбициозного проекта, разработанная архитектурным бюро Atrium, была представлена на выставке «АРХ Москва» в конце мая 2025 года, и уже успела получить положительные отклики от экспертов в области архитектуры. Дмитрий Михеев, основатель компании "АрхитектурНО", занимающейся премиальными строительными материалами, а также ведущий одноименного медиапроекта, посвященного архитектуре и бизнесу, отмечает:

— Новый проект на Варшавском шоссе является образцовым примером современной архитектуры. Спиралевидный фасад здания не только создает впечатляющий визуальный образ, но и демонстрирует сложность своей реализации. С технической точки зрения этот проект подчеркивает высокий уровень мастерства и инновационного подхода. Особенно стоит отметить, что эту задачу берет на себя компания, имеющая за плечами значительный опыт (около 300 завершённых проектов), что делает такие сложные начинания для них привычными. Подобные объекты олицетворяют амбиции архитекторов и строителей на российском рынке. Безусловно, новый небоскреб станет центром притяжения не только для данного района, но, возможно, и для всей столицы, ведь он действительно привлекателен. Такого рода выразительная архитектура способна вызывать интерес людей, вдохновлять их на взаимодействие с городом и придавать городской среде больше жизни и разнообразия. Появление такого сооружения несомненно изменит облик района, сделает его более современным и динамичным, что, в свою очередь, привлечет внимание девелоперов и инвесторов, способствуя росту стоимости коммерческой и, вероятно, жилой недвижимости в этой локации. Можно с уверенностью утверждать, что атмосфера района значительно преобразится, став более привлекательной для бизнеса и комфортной для жизни. В целом, такие проекты способны поднять планку архитектурного искусства и технического исполнения, устанавливая новые стандарты для будущих инициатив. Представленный на рендерах объект действительно хочется увидеть в Москве, где разнообразная архитектура играет важную роль в формировании уникального и современного городского лика.

Этот небоскреб, имеющий форму закрученной винтовой лестницы, будет состоять из 45 этажей и займет площадь в 64 тыс. кв. м. Напоминаем, что в прошлом году в столице были сняты ограничения на высотную застройку, что открыло дорогу для множества новых проектов.