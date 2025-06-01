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gotreksson
Строительство крупного порта на Северо-Западе России завершится в 2027 году
Терминал должен стать одним из крупнейших инфраструктурных объектов в Северо-Западном округе России, рассчитан на перевозку до 225 тысяч пассажиров и 80 тысяч единиц техники в год. В проект входит пассажирский терминал, молы, причалы, пункты контроля и сопутствующая инфраструктура.

Реализация этого грандиозного проекта началась в 2017 году, и с тех пор сроки завершения неоднократно переносились. В последнее время информацию о завершении строительства озвучивали в контексте 2025 года, однако в мае текущего года стало известно, что открытие терминала в Пионерском не состоится ранее 2027 года. Этот морской терминал, о котором много раз упоминали власти Калининградской области, планируется как одно из крупнейших инфраструктурных объектов в Северо-Западном федеральном округе России.

Геологические изыскания на юго-восточном побережье Балтийского моря стартовали ещё в 2015 году, когда озвучивались надежды завершить проект за три года — к Чемпионату мира по футболу. Однако начало реализовывалось гораздо медленнее, чем предполагали. В 2017 году компания «Росморпорт» подписала контракт с ООО «Больверк» из Самарской области на сумму 7,31 миллиарда рублей, и первоначальные планы предполагали ввод объекта в 2020 году. Тем не менее, из-за длительных согласований документации фактическое строительство основных объектов началось только в 2018 году, когда была заложена памятная капсула и объявлено о намерении дополнить порт яхтенной мариной. Однако в декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут, и Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, связанное с хищением 1,6 миллиарда рублей.

За шесть месяцев до этого в правительстве области сообщали, что терминал будет сдан с задержкой в девять месяцев из-за необходимости устранения последствий шторма. Однако реальная ситуация оказалась гораздо более сложной.

В 2020 году был подписан новый договор с компанией «Интер РАО-Инжиниринг», однако позже она отказалась от выполнения обязательств. Осенью 2021 года соглашение о достройке терминала было достигнуто с учреждением «Морспасслужба», которое также заключило субподрядное соглашение с петербургской компанией «Геоизол».

Проект в результате претерпел значительные изменения, но с тех пор его концепция фактически осталась неизменной. Пропускная способность морского терминала, который будет принимать как грузопассажирские, так и круизные суда, составит до 225 тысяч человек и до 80 тысяч единиц накатной техники в год.

Инфраструктура порта включает в себя пассажирский терминал, северный мол длиной почти 670 метров, который будет защищать береговую часть терминала, оградительный мол длиной 770 метров, два причала общая длина которых приблизительно 360 метров, пункт контроля техники и транспорта, а также различные помещения для персонала и объекты сопутствующей инфраструктуры.

В 2021 году были даны обещания завершить проект в первом квартале 2024 года, однако позже сроки пересмотрели, и теперь ввод в эксплуатацию намечен на январь 2027 года, согласно обновленной информации на сайте госконтракта.

Летом прошлого года был введён в эксплуатацию первый пусковой комплекс, включая 164-метровый причал №1 и береговой пандус длиной 35 метров, а также акваторию с навигационными глубинами в 7,5 метров и площадью 30,5 гектара. Это позволило принимать в порту грузопассажирский паром «Антей», который способен транспортировать до 90 большегрузных автомобилей на маршруте между морскими портами Усть-Луга и Калининграда.

На сегодняшний день идут работы на причале №2 и в первой части оградительного мола, где устанавливаются анкерно-ригельные системы, и ведутся работы по погружению свай. Также активно прокладываются инженерные коммуникации и продолжается строительство пассажирского терминала. Текущая стоимость проекта оценивается в 8,5 миллиарда рублей.

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#инвестиции #строительство #балтийское море #коррупция #калининградская область #самарская область #усть-луга #росморпорт #госпроект #пионерский
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