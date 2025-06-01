Соответствующее соглашение о реализации проекта на территории Московской области подписали компания «СтанкоМашСтрой» и Корпорация развития Московской области, которая является управляющей компанией государственного индустриального парка (ГИП) «Жуковский». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Станкостроительная отрасль России уверенно движется по пути восстановления. Процесс был непростым, особенно после распада Советского Союза, когда страна потеряла множество достижений. Однако за последние три года в этой сфере сделано много. Хотя работы ведутся не так быстро, как хотелось бы, процесс запуска производства начался еще в 2014 году. В ряде регионов активно строятся новые заводы, подписываются соглашения, что дает надежду на новый виток развития.

Одним из ярких примеров таких соглашений стало достигнутое в конце мая 2025 года соглашение между «СтанкоМашСтрой» и Корпорацией развития Московской области, управляющей государственным индустриальным парком «Жуковский». В соответствии с подписанными документами, на территории парка будет построен внушительный комплекс, занимающий почти 100 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся девятнадцать производственных цехов, для которых выделено 16 гектаров земли — это сопоставимо с площадью 22 футбольных полей. На новом заводе будет организовано производство фрезерных и токарных станков, в том числе с числовым программным управлением, а также фрезерных и токарных обрабатывающих центров, ленточнопильных и сверлильных станков, металлопрессов и прочего оборудования. Ожидается, что каждые 12 месяцев здесь будет производиться около 1000 единиц техники.

Реализация данного масштабного проекта будет осуществляться поэтапно, старт работ запланирован на лето 2025 года, а завершить его планируется в начале следующего десятилетия. Уровень локализации производства превысит 95%, а после открытия завода на нем будет трудиться не менее 1000 человек. В результате, инициатор проекта ожидает, что в бюджет различных уровней будет поступать более 1,3 миллиарда рублей налогов ежегодно.

«СтанкоМашСтрой» сама по себе является немаловажным игроком на рынке, присутствуя на нем уже почти двадцать лет. За это время компания зарекомендовала себя как надежный производитель и поставщик металлообрабатывающего оборудования. В пензенских цехах оперативно собираются как традиционные токарно-винторезные станки — модернизированный аналог советского станка 16к20, который с 1973 года производил московский завод «Красный пролетарий», прекративший свою деятельность в 2010 году, так и высокоточные обрабатывающие центры серии VTM. Продукция «СтанкоМашСтрой» востребована не только на внутреннем, но и на зарубежном рынках — в Монголии, Казахстане, Беларуси, Катаре и многих других странах. Специалисты подчеркивают высокое качество пензенских станков, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Ранее их покупали даже немцы и ирландцы. В компании делают акцент на качестве своей продукции, и новое оборудование, выпускаемое в Подмосковье, также будет соответствовать этим высоким стандартам.

Индустриальный парк «Жуковский», который займет 233 гектара, будет обеспечен всем необходимым для ведения инженерной и транспортной деятельности во второй половине 2025 года. Суммарный объем инвестиций в проекты, реализуемые на этой площадке, может превысить 40 миллиардов рублей.