Минтранс РФ: предприятие сможет ежегодно изготавливать до 40 единиц техники — двух моделей колесных и трех моделей гусеничных асфальтоукладчиков под маркой "Десна". Уровень локализации производимых машин - 90%.

В конце мая 2025 года на западной территории России было запущено единственное в стране и на пространстве Евразийского экономического союза серийное производство как гусеничных, так и колесных асфальтоукладчиков. Этот проект реализован Брянским НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (ГКМП), которая ранее занималась производством этой техники, но исключительно в ограниченных объемах — например, брянские асфальтоукладчики использовались для реконструкции важной федеральной трассы М-7 «Волга».

Теперь, благодаря внедрению современного оборудования, в новом цеху планируется собирать до 40 единиц техники в год, включая пять различных моделей. Есть надежда, что со временем производственные мощности будут расширены. Хотя сейчас в НПО «ГКМП» отмечают, что сможет быть закрыто до 10% потребностей отечественного рынка, вскоре завод также начнет выпуск тротуарного асфальтоукладчика. На модернизацию нового производственного цеха было выделено свыше 280 миллионов рублей. Примерно 65% этих расходов покрыли за счет средств, предоставленных Фондом развития промышленности. Региональные власти также оказали значительное содействие инициатору проекта. За последние десять лет объем промышленного производства в Брянской области увеличился в четыре раза, что свидетельствует о заметном росте и развитии региона.

Стоит отметить, что большую часть российского рынка асфальтоукладчиков занимают иностранные компании. Ранее специализированная техника поступала в страну от производителей из США, Японии, Германии и Швеции. После прекращения их сотрудничества с Россией основным импортером выступил Китай. Брянская техника, как подчеркивают специалисты, выйдет на рынок по более доступной цене, при этом не уступая иностранным аналогам в ряде характеристик. Уровень локализации на заводе составит 90%, что означает использование в сборке преимущественно отечественных материалов и комплектующих.

В советское время массовое производство асфальтоукладчиков было сосредоточено на заводе «Дормашина» в Николаеве (УССР). После распада Советского Союза он оказался на территории другой страны и вскоре прекратил свое существование, став жертвой экономических изменений 1990-х годов. В это время весь рынок асфальтоукладчиков в России был практически полностью отдан иностранным компаниям. Однако в 1991 году в Брянске началась штучная сборка асфальтоукладчиков на заводе ирригационных машин, который затем был переименован в ПО «Ирмаш». Это предприятие в 2016 году вошло в состав ООО «НПО «ГКМП». В 2020 году на российском рынке появился первый отечественный гусеничный асфальтоукладчик — Асф-Г-4-04 с электроподогревом рабочей плиты. В следующем году был представлен асфальтоукладчик АСФ-Г-4-05, способный укладывать асфальтобетонную смесь шириной до 13 метров. Начиная с 2024 года, вся производимая техника будет выходить под брендом «Десна», что станет очередной вехой в развитии отечественного машиностроения.