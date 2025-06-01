VSE42.RU: полностью мы его не восстановим, но отдельные цеха мы обязаны вернуть к работе. В ряде цехов сегодня уже производится продукция, но мы можем обратить внимание на производство горно-шахтного оборудования, на локализацию производства и ремонта техники, которую мы привозим в Кузбасс, – сказал губернатор.

Это предприятие начало свою историю в 1943 году, и на протяжении многих десятилетий оно не только успешно развивалось, но и смогло пережить трудности, связанные с экономической ситуацией в стране, особенно в 90-е годы, когда множество машиностроительных заводов закрывались. В начале 2020-х годов завод продолжал функционировать, однако в декабре 2020 года его работа была приостановлена. По состоянию на 2019 год расходы предприятия почти в пять раз превышали его доходы, из-за чего компания была признана банкротом и остановка производства стала необходимой мерой. В 2024 году власти Кузбасса выразили намерение возобновить работу завода, но на тот момент конкретные решения еще не были приняты. Однако в конце мая 2025 года губернатор региона Илья Сердюк во время прямого эфира подтвердил, что один из некогда крупнейших заводов Кемеровской области будет восстановлен, хотя и частично. Запуск планируется с ключевых цехов, производящих горно-шахтное оборудование и другую технику, которая сейчас дефицитна на ряде кузбасских предприятий.

Создание Юргинского машиностроительного завода началось в 1939 году, когда Государственный комитет при Совете народных комиссаров СССР принял решение о постройке нового завода в поселке Юрга, который стал городом уже в 1949 году после образования Кемеровской области в 1943 году. Строительство основных объектов было завершено в кратчайшие сроки, в его возведении участвовали тысячи рабочих. Цеха завода оснастили оборудованием, эвакуированным из западных регионов страны, а первую продукцию — артиллерийские орудия — выпустили в феврале 1943 года. Параллельно строилась необходимая инфраструктура, такая как железнодорожные ветки и кинотеатр «Темп» на 500 мест, открытый для работников завода еще в 1942 году.

К 1960 году завод начал производить прокатное оборудование, кукурузоуборочные и проходческие комбайны (ПКГ-3) для угольной промышленности, разнообразные тракторные комплектующие, маслопрессы и жаровни для пищевой индустрии. В 1946 году в СССР началось массовое производство шнековых прессов, и Юргинский завод стал одним из его ключевых участников. В 1957 году была выпущена новая модель форпресса МП-54, усовершенствованная версия форпресса МП.

В 1960-х годах завод продолжал расширять производство, запустив новые модели комбайнов и самоходные краны. Он также начал выпуск ядерных головных частей для ракет комплекса «Луна». В этот период большое внимание уделялось подготовке квалифицированных специалистов, что помогло заводу занять прочные позиции на рынке.

В 1970-х и 1980-х годах Юргинский машиностроительный завод продвигался вперед, получая награды на выставках и расширяя свою географию поставок как внутри СССР, так и за его пределами, включая страны Европы. В это время на заводе серийно производились отопительные аппараты «Тайга», универсальные погрузчики и различные машины для оборонной промышленности, что обеспечивало ему статус флагмана в своем секторе.

В 1990-х заводу удалось выжить, хотя он уже не был тем гигантом, чем был прежде. Штат значительно сократился, и выпуск многих изделий прекратился. Однако Юрмаш адаптировался к новым условиям и начал производить горно-шахтное оборудование, которое сохраняло высокое качество. В 2000-х годах, несмотря на финансовые трудности, завод вновь начал создавать новые модели, такие как экскаваторы-погрузчики и автокраны, а также вошел в сегмент производства специальной одежды. Однако накопленная задолженность и отсутствие заказов в определенные периоды приводили к финансовым проблемам. В результате, в 2020 году завод фактически прекратил существование.

Несмотря на эти сложности, власти теперь планируют частично восстановить его работу, поскольку российские предприятия испытывают нехватку горно-шахтного оборудования. Например, аналогичные проекты также планируются в других регионах. Признается, что вернуть уровень производства, как в советские времена, будет невозможно, но некоторые цеха должны быть восстановлены и запущены в ближайшем будущем.