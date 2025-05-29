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gotreksson
Краснодар соединят с Новороссийском и Геленджиком новой скоростной автотрассой
Проект предполагает четырехполосную дорогу, которая снизит нагрузку на существующие маршруты и сократит расстояния до Новороссийска и Геленджика. Строительство планируется в формате ГЧП с платным проездом, оценочная стоимость — 276 млрд рублей.

В России вновь обсуждают проект строительства новой скоростной автодороги, которая соединит Краснодар с Черным морем, проходя через районы Абинск, Шапсугская и Кабардинка.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Запланированная четырехполосная дорога длиной почти 110 километров значительно разгрузит существующие маршруты и поможет решить транспортные проблемы Новороссийска. Строительство предполагается реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), что подразумевает платный проезд. По предварительным оценкам, стоимость реализации данного проекта составит 276 миллиардов рублей.  Как уже упоминалось, маршрут начнется в Краснодаре (от ответвления Дальнего Западного обхода) и направится на юго-запад до Абинска, который находится немного севернее федеральной трассы A-146 «Краснодар – Верхнебаканский». Затем дорога сделает поворот в сторону Сухумского шоссе и соединится с ним в районе Кабардинки. Ожидается, что новая магистраль сократит расстояние между Краснодаром и Новороссийском на 15 километров, а до Геленджика — на 55 километров, при этом движение в Геленджик станет возможным без заезда в Новороссийск.

Инициатива по строительству этой дороги имеет долгую историю, насчитывающую почти тридцать лет. Ранее велись активные обсуждения, были достигнуты соглашения с подрядчиками, и даже начались подготовительные работы. В середине 1990-х годов планировалось, что строительство возьмет на себя одна из итальянских компаний. Однако экономический кризис того времени поставил крест на этих планах. На протяжении всех этих лет среди чиновников и экспертов не было единого мнения о необходимости реализации данного проекта. При этом нагрузка на действующую инфраструктуру лишь увеличивалась — личных автомобилей становилось все больше. В 2000-х годах вопрос о строительстве снова стал актуальным. Тогда уже сообщалось о намерениях реализовать проект в формате ГЧП с участием австрийского инвестора, но до подписания договоров дело не дошло. В последующие годы проект неоднократно включали в список приоритетных.

В 2010-х годах «Росавтодор» неоднократно пытался объявить конкурсы на проведение предпроектных работ в сотрудничестве с краевыми властями, однако информация о них вскоре исчезала с госзакупочных сайтов. С начала 2020-х до 2024-го о проекте не было никаких новостей, и многие уже забыли о данной инициативе, особенно на фоне активного обсуждения других дорожных проектов в регионе. Например, строительства трассы Джубга – Сочи и Красная Поляна – Архыз. Также отметим, что в 2024 году была открыта четырехполосная трасса А-289 протяженностью 119 км, соединяющая Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк, а годом ранее завершилось строительство Дальнего Западного обхода Краснодара длиной 51 км.

Тем не менее, в 2024 году издание «Ведомости», ссылаясь на информацию Минтранса РФ, сообщало о планах завершения строительства дороги до Кабардинки к 2029 году. Теперь же, соответствующие ведомства возобновили работу над этим проектом. Стоимость реализации составляет 276 миллиардов рублей, однако источники финансирования еще не определены. Но существует вероятность, что данная, долго ожидала своего часа инициатива, вскоре получит реальное воплощение.

Некоторые эксперты высказываются за то, что сначала следует построить участок дороги от Абинска до Шапсугской и Кабардинки, протяженностью примерно 35 км. При этом предлагался альтернативный маршрут, который стартует от А-146, направляясь на юго-запад между станицей Холмская и поселком Ахтырский, до Кабардинки. И лишь затем, по мере поступления необходимых средств, продлить магистраль до краевой столицы.

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#строительство дорог #краснодар #новороссийск #а-289 #a-146 #абинск #геленджик #кабардинка #сухумское шоссе #шапсугская
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