Информация о нем стала доступна в конце мая 2025 года.

Инициатором проекта является один из ведущих российских производителей аккумуляторов, ООО «Курский аккумуляторный завод» (КАЗ, входящий в состав ГК «Курский аккумуляторный завод»). О намерениях компании запустить производство литий-ионных аккумуляторов сообщило издание "Коммерсантъ", руководствуясь информацией от правительства Курской области.

Общая стоимость проекта достигает почти 4 миллиарда рублей. Предполагается, что нового предприятия трудоустроит около 270 сотрудников. Реализацию задуманного планируется завершить до 2029 года. На данный момент КАЗ не располагает дополнительной информацией, и поэтому многие аспекты, включая производственные мощности завода, остаются неизвестными.

Проект КАЗ, связанный со строительством завода литий-ионных аккумуляторов в Курской области, имеет высокую степень актуальности. Рынок электротранспорта демонстрирует стремительный рост. Согласно данным Международного энергетического агентства, за последние три года глобальный объем производства аккумуляторов для электромобилей увеличился почти в пять раз — с 147 до 700 ГВт*ч. Спрос продолжает расти с темпами около 30–40% в год. Тем не менее в России прогнозируемый спрос на литий может не достичь установленной цели в 10 тысяч тонн к 2028 году, учитывая предположительное снижение объемов производства электромобилей. В настоящее время потребление данного металла составляет около 1 тыс. тонн. Но интерес к электробусам, каршерингам и электросамокатам, а также возникновение первых локальных заводов по сборке электромобилей создает необходимость в современных и надежных аккумуляторах.

Существует также другая сторона: строительство нового завода станет конкурентом для производителей РЭНЕРА и ИНЭСИС. По оценкам экспертов, их проектные мощности сейчас полностью удовлетворяют потребности в аккумуляторах до 2032 года. Такая конкуренция будет способствовать улучшению технологий производства и уменьшению цен на литий-ионные аккумуляторы, что в свою очередь расширит рынок и сделает эту технологию более доступной.

Литий-ионные аккумуляторы также находят применение не только в транспорте, но и в стационарных системах хранения энергии, в электроинструментах и в электронике. Однако именно транспортный сектор является наиболее динамично развивающимся сегментом. Одному электромобилю требуется батарея мощностью от 40 до 100 кВт*ч, и даже для нескольких тысяч таких автомобилей необходимо наладить значительное производство аккумуляторов. Так же активно развивается зарядная инфраструктура для электротранспорта, для которой требуются системы накопления энергии в регионах с недостаточной мощностью. На данный момент в стране далеко не все заводы способны обеспечить требуемую производительность, и поэтому проект КАЗ имеет большое значение — он поможет сократить долю импортируемой продукции.

Помимо этого, растущий интерес к литий-ионным аккумуляторам наблюдается в секторе телекоммуникаций, центров обработки данных и резервирования критической инфраструктуры как гражданских, так и промышленных объектов (например, для источников бесперебойного питания). В энергетике они также востребованы для удаленных объектов и малой генерации.

Что касается будущих перспектив данного направления в России, то можно с уверенностью утверждать, что мировой спрос на литий стремительно растет — на уровне примерно 38% в год. Российский рынок только начинает развиваться, но его потенциал очевиден. В настоящее время в России зарегистрировано более 400 тыс. электросамокатов и электровелосипедов, а число электробусов в городах к 2024 году превысит 2 тысячи единиц — все эти транспортные средства требуют регулярной замены и обслуживания литий-ионных аккумуляторов. За последние два года парк отечественных электромобилей вырос на 60% и приближается к 50 тысячам единиц, создавая стабильный спрос на комплектующие.

Также стоит отметить, что применение литий-ионных батарей активно расширяется в промышленных системах хранения энергии, где ежегодный прирост достигает около 40% благодаря развитию возобновляемой энергетики и необходимости стабилизации энергосетей.

На данный момент проект КАЗ пока не получил окончательного одобрения, и уже недавно стало известно о намерениях компании построить новый завод. Для успешной реализации этого и аналогичных проектов в стране необходимо, чтобы государство обеспечивало поддержку, как это происходит в странах с высокими темпами роста в этой сфере. Поддержка со стороны государства в виде субсидий и других мер является критически важной для развития отрасли.

Не менее важным является наличие в цепочке создания стоимости игроков, занимающихся производством готовой продукции, такой как шкафы и накопители, а также последующей интеграцией в технологическую инфраструктуру и сети. Этим деятельно занимается наша компания ENERGON. Поэтому инвестиции в производство литий-ионных аккумуляторов представляют собой стратегический шаг для всей отрасли и для страны в целом.