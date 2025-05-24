Председатель совета директоров сообщил о приостановке развития новых проектов из-за снижения спроса на сельхозтехнику. В частности, отменена вторая очередь литейного производства на Таганрогском заводе, который планировали восстановить после закрытия в 2014 году. Инвестиции в литейное производство предполагали 17 млрд рублей, но сейчас компания снижает вложения из-за ухудшения ситуации на рынке: падения спроса, высоких ставок и низкой поддержки государства.

В марте 2024 года на юге России был открыт первый тракторный завод полного производственного цикла за последние пятьдесят лет, на котором планируется выпускать до 5 тысяч единиц техники ежегодно. Инициатором этого важного проекта выступила компания "Ростсельмаш", один из лидеров в сфере машиностроения. В последние годы компания реализовала несколько амбициозных проектов, и активно анонсировала строительство новых производственных мощностей. Однако в мае 2025 года Председатель Совета директоров ПАО «Ростсельмаш» Константин Бабкин сообщил, что дальнейшее развитие новых проектов приостановлено на неопределённый срок.

В частности, это касается литейного производства, запуск которого предполагался в рамках второй очереди Таганрогского завода сельскохозяйственных машин. Напомним, что этот завод был закрыт с 2014 года, а в 2025 году ТагАЗ отметит своё столетие. "Ростсельмаш" взял на себя задачу восстановить его. Первая очередь производства заработала в феврале 2024 года, и это событие стало важным шагом на пути к восстановлению отечественного производства сельскохозяйственной техники. Инвестиции в проект превысили 2,5 миллиарда рублей. Как было заявлено, завод будет ежегодно выпускать около 5 тысяч единиц готовой продукции, включая почвообрабатывающее и кормоуборочное оборудование, самоходные и прицепные опрыскиватели, а также адаптеры для комбайнов. В следующем этапе, который планировался на 2027 год, предполагалось запустить литейное производство, для создания которого планировалось инвестировать 17 миллиардов рублей.

Однако, как было сказано ранее, судьба этого производства теперь под вопросом. По словам Бабкина, "Ростсельмаш" сокращает все возможные инвестиции. В ближайшее время компания не планирует вкладывать средства ни в новые строительные проекты, ни в модернизацию существующих производственных мощностей. Долгосрочные инвестиции в 2025 году, как подчеркивается, будут полностью приостановлены.

Причина такого решения — отсутствие спроса на рынке сельскохозяйственной техники. Летние месяцы 2024 года показали, что после частичных потерь урожая из-за неблагоприятных климатических условий доходы аграриев значительно снизились. Уже тогда отмечалось, что слабая покупательская способность привела к снижению спроса на 30-40%. А по состоянию на 2025 год рынок зерноуборочных комбайнов, по некоторым данным, упал на целых 75%. Эксперты связывают эту отрицательную тенденцию с рядом факторов, включая высокую ключевую процентную ставку Центрального банка, рост себестоимости производства техники и сельскохозяйственной продукции, а также недостаточную государственную поддержку аграриев и машиностроителей.

Ситуацию могло бы изменить, как предлагают в "Росспецмаше", двукратное увеличение финансирования программ по субсидированию скидок на отечественную сельхозтехнику до 20 миллиардов рублей. В противном случае, по прогнозам аналитиков, обстановка только ухудшится. В "Ростсельмаше" также решили перенести ежегодный отпуск сотрудников с августа-сентября на июнь. На сайте компании подчеркивается, что такой шаг был предпринят для оптимизации затрат на производство на фоне резкого ухудшения ситуации на рынке сельскохозяйственной техники. В сообщении прямо указывается, что аграрии не могут позволить себе приобретение новой техники, что существенно подрывает рынок.