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gotreksson
В Пермском крае ведётся строительство путепровода по уникальной технологии
Новый путепровод разгрузит дорожную сеть и повысит безопасность, а также обеспечит прямой проезд без задержек для жителей района Дзержинского.

На территории России реализуется множество масштабных дорожных проектов, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение комфорта городского движения. Среди них есть как локальные инициативы, так и крупные объекты, способные изменить облик регионов и качество жизни их жителей. Особенно заслуживают внимания проекты, реализуемые с инновационными технологиями и стратегическими целями.

Одним из таких значимых объектов является путепровод в Пермском крае, возводимый под железнодорожной магистралью Транссиб. Этот уникальный проект отличается использованием передовых методов строительства, позволяющих минимизировать сложности связанные с движением поездов. Благодаря специальной методике, строители смогли обеспечить непрерывную работу железной дороги, пропуская до десяти поездов в час. Такой подход не только ускоряет сроки реализации, но и значительно снижает негативное влияние на транспортный поток региона. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что данный путепровод станет самым длинным в России объектом, построенным по подобной технологии — его длина достигнет 87 метров. Конструкция состоит из двух проемов, объединенных общей разделительной стеной. Сквозная проходка одного из них была завершена уже осенью 2024 года, а сдача объекта в эксплуатацию запланирована на июль 2025-го. Этот путепровод приобретает особое значение для транспортной схемы города и региона, так как позволяет значительно разгрузить дорожную сеть и повысить безопасность движения. Для местных жителей Дзержинского района и всего Пермского округа новая развязка давно стала вопросом первостепенной важности. Ее внедрение откроет возможность прямого проезда с улицы Строителей на улицу Дзержинского без задержек и необходимости пропускать трамваи или встречные автомобили. Это существенно сократит время в пути, сделает передвижение более комфортным и безопасным. В рамках проекта также планируется расширение подъездных путей до четырех полос, что дополнительно улучшит пропускную способность и снизит заторы.

В мае 2025 года строительство было подробно проинспектировано первым заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым и главой Пермского края Дмитрием Махониным. В ходе визита они также осмотрели другие крупные дорожные объекты города, среди которых строительство двух новых автомагистралей. Эти дороги предназначены для объединения Индустриального района, центра города, а также для обеспечения транспортных связей с аэропортом, Западным обходом и маршрутом Пермь — Усть-Качка. В рамках расширения дорожной сети предполагается создание единого транспортного коридора по улицам Крисанова и Карпинского, расширенных до шести полос для увеличения пропускной способности и повышения комфорта. Эти проекты являются частью стратегии по созданию современной, безопасной и эффективной транспортной системы, способной отвечать вызовам современности. Внедрение инновационных технологий, развитие инфраструктуры и расширение дорожных коридоров — все это способствует развитию региона, стимулирует экономический рост и улучшает качество жизни его жителей. Россия делает уверенные шаги в будущее, инвестируя в надежные и современные транспортные решения.

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#новости #строительство дорог #транссиб #развитие региона #тоннель #пермский край #инновации в строительстве #путепровод #дзержинский #дзержинский район
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