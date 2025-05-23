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gotreksson
Россия строит новый уникальный мост через Обь
Он снимет нагрузку с существующей трассы, улучшит транспортное сообщение региона и обеспечит связь с крупными месторождениями. Проект включает 45 км новой магистрали и дополнительные мосты, путепроводы и развязки. Строительство идет с опережением графика. Новый мост сможет пропускать более 12 тысяч автомобилей в сутки.

Значение данного объекта трудно переоценить. Существующая двухполосная дорога давно не способна справляться с возросшими нагрузками — каждый день по этой артерии проезжает более 15 тысяч автомобилей, что в три раза превышает проектную норму.

Как отметил Сергей Кораблин, руководитель филиала ООО "Байкал-Сервис ТК" в Сургуте, появление альтернативного маршрута позволит решить многолетнюю транспортную проблему. Новый мост заберет на себя часть трафика и освободит город от транзитных автомобилей, что положительно скажется на экологии региона. Кроме того, строящийся переход имеет стратегическое значение, так как он обеспечит транспортное сообщение крупнейших в мире месторождений углеводородного сырья с основной сетью федеральных автодорог России. Вопрос о необходимости второго моста в районе Сургута поднимался еще в начале 2010-х годов. В 2018 году, в связи с развитием Арктики и Северного морского пути, проект получил поддержку из Москвы, и власти пообещали выделить необходимые средства на его реализацию. Согласно последним данным, на строительство дороги планируется потратить более 80 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Старт работ несколько раз откладывался, но в итоге строительные работы начались весной 2022 года. Отечественные специалисты из АО "Мостострой-11", входящего в состав "Нацпроектстрой", с первых месяцев начали двигаться в опережающем темпе (работы даже не приостанавливались в условиях сильного мороза). Это позволяет ожидать окончания строительства новой магистрали на год раньше запланированного — уже в четвертом квартале 2025 года.

По состоянию на май 2025 года степень готовности составляет около 85%. До начала лета планируется завершить монтаж пролетных строений — в общей сложности будет смонтировано 22 тысячи тонн металлоконструкций. Далее предстоит выполнить гидроизоляцию, укладку асфальтобетонного покрытия и установить барьерное ограждение. И уже в конце текущего года по новому четырехполосному мосту длиной 1,7 км, опорами которого послужат 16 колонн, проедут первые автомобили. Общая пропускная способность моста составит более 12 тысяч транспортных средств в сутки.

Однако этот мост — лишь часть более масштабного проекта. Всего в рамках данной кампании строят 45 км новой магистрали, которая станет ключевой частью двух транспортных коридоров: "Северный Урал" и "Северный широтный коридор". В дополнение к основному переходу через Обь проект включает еще четыре моста общей длиной 322 м, три путепровода (252 м) и две развязки. В настоящее время на всех участках работы задействовано 1800 человек и около 210 единиц техники, и работы ведутся в круглосуточном режиме.

Действующий мост через Обь был построен в начале 2000-х, примерно в 20 км к западу от нового перехода, а подрядчиком тогда также выступало АО "Мостострой-11". Длина действующего объекта составила 2,1 км, а ширина — 15,2 м. Этот мост стал настоящим достижением отечественного инженерного искусства и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой центральный пролет (408 м), поддерживаемый одним 150-метровым пилоном, что соответствует высоте небоскрёба.

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#арктика #строительство дорог #строительство мостов #смп #тюмень #новый уренгой #сургут #надым #тобольск
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