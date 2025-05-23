Главгосэкспертиза РФ: главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта на реконструкцию причала № 3 в морском порту Певек на Чукотке. Данные работы будут способствовать развитию круглогодичного маршрута перевозок по Севморпути.

Инфраструктура морского порта Певек, важность которого возросла в последнее время, оказалась значительно устаревшей и не подходит для дальнейшей эксплуатации. Учитывая рост судоходства по Северному морскому пути, обновление этого объекта стало насущной необходимостью. В связи с этим был разработан проект реконструкции причала №3 порта Певек, расположенного в Чукотском автономном округе.

В мае 2025 года Главгосэкспертиза Российской Федерации подтвердила соответствие проектной документации. По информации с сайта соответствующего учреждения, реализация данного проекта требует особого подхода, учитывая уникальные условия территории — объект находится за Северным полярным кругом в зоне вечной мерзлоты, в районе Чаунской губы Восточно-Сибирского моря. Данная инициатива предполагает значительные работы, поскольку площадь застройки причала превысит 5,5 тысяч квадратных метров. Планируется также увеличение длины, ширины и проектной отметки дна по Балтийской системе высот, что позволит принимать сухогрузы общего назначения с водоизмещением до 25 тысяч тонн. Наряду с этим, будут осуществлены работы по дноуглублению, что в свою очередь увеличит грузооборот на объекте до 945 тысяч тонн в год.

В ходе навигационного периода 2024 года перевалка генеральных грузов в порту Певек составила почти 235 тысяч тонн, нефтепродуктов более 177 тысяч тонн, а контейнерных грузов около 140 тысяч тонн. Также было перевезено порядка 20 тысяч тонн щебня и угля. Общее количество перевезенных грузов превысило 550 тысяч тонн, что на 35 тысяч тонн больше по сравнению с 2023 годом. Для сравнения, десять лет назад объем перевалки составлял всего 270 тысяч тонн, а в конце 2010-х этот показатель был на уровне 50 тысяч тонн.

Порт Певек был основан в апреле 1951 года, когда существовала всего одна причальная линия длиной 430 метров. Его появление было связано с открытием богатых золотых месторождений в Чаунском районе. В 1957 году порт вошел в состав Дальневосточного морского пароходства ММФ, что стало отправной точкой для его активного развития. К 1970 году порт существенно расширился — были построены гидротехнические сооружения, удлинена причальная стенка до почти 500 метров, возведены стояночные и ремонтные гаражи, а также построены четыре шпунтовых причала с твердым бетонным покрытием, что стало настоящим прорывом для Арктики.

Уже в 1970-х годах Певек смог принимать суда усиленного ледового класса типа «Норильск». До распада СССР инфраструктура порта продолжала развиваться, осуществлялись работы по техническому перевооружению портового хозяйства, и грузооборот нарастал год от года благодаря значимости порта для региона и Северного морского пути. Однако после распада Союза ситуация резко изменилась: многие предприятия прекратили свое существование, что отрицательно сказалось на объемах грузоперевозок, которые фактически остановились. Несмотря на это, порт удалось сохранить. С началом прошлого десятилетия ситуация изменилась. Модернизация арктической транспортной системы была объявлена приоритетным направлением развития Арктической зоны России. В период с 2019 по 2021 годы осуществлялась реконструкция первых двух причалов, причем первый был закрыт еще в 1996 году, а второй находился в аварийном состоянии. В 2023 году стало известно, что в реконструкцию порта будут вложены более 27 миллиардов рублей. Основные инвестиции пойдут на строительство нового грузового терминала, запуск которого планируется до 2027 года. Ожидается, что этот объект сможет обслуживать около 2 миллионов тонн грузов ежегодно, что существенно улучшит логистические возможности порта и привлечет новые потоки грузов.