На участке Кун – Хумма выполнены крупные земляные работы с переработкой более 1,2 млн кубометров грунта, поднятием насыпи на 8 метров и выемками до 65 метров глубиной, при этом движение поездов не останавливалось. Также модернизированы пути, установлены стрелки, линии инфраструктуры и системы сигнализации

На Транссибирской железнодорожной магистрали и Байкало-Амурской магистрали в настоящее время активно проводятся работы в рамках третьего этапа масштабной модернизации Восточного полигона. В течение ближайшего десятилетия в этом проекте предполагается вложить около 3,7 триллиона рублей.

В частности, планируется строительство вторых Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также возведение мостового перехода через реку Амур. Реализация данных инициатив позволит к 2032 году значительно увеличить пропускную способность магистралей до 270 миллионов тонн. Напомним, что второй этап модернизации был официально завершён в 2024 году. Но на некоторых участках работы по-прежнему продолжаются, и все оставшиеся объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Например, в мае представители РЖД подвели итоги работы на одном из наиболее сложных участков БАМа — перегоне Кун – Хумма, относящемся к линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.

На этом участке, находящемся между рекой Гур и хребтом Сихотэ-Алинь, отечественные специалисты выполнили огромный объём земляных работ, переработав свыше 1,2 миллиона кубических метров грунта, что эквивалентно примерно 60 тысячам самосвалов. Здесь насыпь была поднята на 8 метров, а выемки достигли глубины до 65 метров, причем максимальная высота самой выемки на пике составила 160 метров — это сравнимо с высотой жилого комплекса «Аквамарин» во Владивостоке, который является единственным небоскребом высотой более 150 метров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для выполнения таких работ использовались гидромолоты, так как применение взрывчатых веществ вблизи железнодорожной насыпи строго запрещено. Для обеспечения устойчивости выемки были обустроены специальные ярусы. Хочется отметить, что в процессе выполнения работ движение поездов по существующему пути не прекращалось, что значительно усложняло задачи, стоящие перед конструкторами и инженерами.

В рамках этой кампании было уложено 13,5 километра вторых путей и установлено девять стрелочных переводов, проложено более 100 километров линий различной инфраструктуры и смонтированы опоры для контактной сети. Также заменено одиннадцать водопропускных труб, которые были установлены ещё в 1940-х годах, а также проведена модернизация устройств сигнализации, централизации и связи.

Кроме того, в мае 2025 года на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань было открыто двухпутное движение на перегоне Датта – Кенада, где было ликвидирован разъезд Хокайти. Работы были выполнены в два этапа, первый из которых завершился в январе 2025 года. Общая длина нового пути составила 19 километров, построено шесть мостов и установлено восемнадцать новых водопропускных труб, при этом объём земляных работ превысил 500 тысяч кубических метров. Эти проекты были реализованы усилиями компании «Бамстроймеханизация», входящей в состав «Нацпроектстрой». Линия, соединяющая Комсомольск-на-Амуре с тихоокеанским побережьем, протяжённостью около 480 километров, считается одной из самых сложных участков сети РЖД, так как фактически зажата между водными и горными барьерами. В ходе строительства вторых путей здесь было разработано около 7 миллионов кубических метров скальных выемок. Работы вели на 32 перегонах, охватывающих 350 километров.

Полное завершение работ в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона ожидается в 2025 году, что позволит увеличить пропускную способность магистрали с 33 до 58 пар поездов в сутки. В 2026 году намечается электрификация линии, а в прошлом году вице-премьер Российской Федерации Виталий Савельев заявил о планах сделать БАМ полностью двухпутным к 2032 году.