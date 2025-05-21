Многие застройщики начинают массово переводить проекты в категорию бизнес-класса за счет косметических улучшений, таких как видеодомофоны или фасадные украшения, при этом цены растут на 30–40%, а реальные характеристики остаются на уровне комфорт-класса.

Сегодня на рынке недвижимости наблюдается тревожная тенденция: разрыв между вторичными квартирами и новостройками бизнес-класса стал удивительно заметным. Продав трехкомнатную квартиру в районе ВДНХ, покупатель зачастую может позволить себе лишь однокомнатную новостройку в том же самом районе. Это не просто разница в цене — это два совершенно разных мира, и, к сожалению, качество этих миров далеко не всегда соответствует заявленной категории.

На эту проблему акцентировала внимание Елена Мищенко, руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», во время ежегодного форума PRO Девелопмент. Она отметила, что в последнее время наблюдается тенденция, когда всё больше новостроек попадают под категорию бизнес-класса лишь благодаря добавлению незначительных «фишек». При этом цена на такое жилье стремительно растёт. Мищенко заметила, что многие застройщики начинают массово классифицировать свои проекты как бизнес-класс, часто — без должных оснований. Мы наблюдаем, как студии площадью всего 20 квадратных метров выставляются на продажу как квартиры бизнес-класса. Хотя бизнес-класс не может начинаться с таких миниатюрных площадей, на которых сложно разместиться даже одному человеку. Это допустимо для комфорт-класса, но явно не для того сегмента, который должен обещать высокий уровень качества жизни. То же самое касается высоты потолков: если они составляют всего 2,6 метра, это уже не уровень бизнес-класса, а стандарт для комфорт-класса.

Не менее актуален вопрос о массовости новых проектов. Так понятие «клубный дом» ранее это были небольшие здания, где жилье приобретали люди из одной профессиональной сферы или отрасли, и квартир в таких домах обычно было всего 50–80. Сегодня же под этим термином подразумеваются объекты с почти 500 квартирами, которые тем не менее продолжают позиционироваться как клубные дома. Возникает справедливый вопрос: о каком клубе может идти речь. Это скорее клуб любителей внедрения маркетинговых приемов.

На деле, застройщики пытаются повысить класс своих объектов, использую лишь косметические доработки: видеодомофоны, консьерж-сервис, слегка улучшенные подъезды и декоративные элементы фасадов. При этом звукоизоляция остаётся на уровне комфорт-класса, инженерные решения не меняются, а окна и коммуникации не отличаются от тех же, что использовались в массовом сегменте пять лет назад. И всё это происходит с ростом цен на 30–40%, а то и больше.

Людям необходимо доступное жилье с понятными характеристиками: с нормальной звукоизоляцией, качественной отделкой, разумной плотностью застройки, а также с минимальным пакетом мебели, что позволило бы сразу заехать и жить. Особенно актуально это сейчас, когда цены на строительные материалы растут, ипотека недоступна для многих, и каждый шаг должен быть тщательно продуман с точки зрения бюджета.

Покупатели совершенно не против жилья бизнес-класса. Они лишь против того, чтобы комфортный и привычный сегмент представлялся в дорогой упаковке и выдавался за премиум. Ведь под красивой вывеской зачастую скрываются те же решения, что использовались в массовом сегменте несколько лет назад. Рынку настало время называть вещи своими именами. Бизнес — это не просто ярлык. Это прежде всего качество и содержание.