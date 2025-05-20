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gotreksson
Трасса, соединяющая центральные регионы с Дальним Востоком, проходит комплексную модернизацию
Сегодня, в эпоху «поворота на Восток», значение Р-297 «Амур» сложно переоценить: это единственная автодорога, связывающая центр страны с тихоокеанскими регионами. Необходимость постоянного обновления и модернизации трассы обусловлена увеличением грузопотоков и сложными климатическими условиями, в том числе вечномерзлыми грунтами и удаленностью от крупных городов.

Решение о строительстве этой стратегически важной автодороги было принято в 1966 году. Сначала все документы были засекречены, поскольку проектировался он с прицелом на потребности военных. Строительные работы по трассе, протянувшейся более чем на 2 тысячи километров, начались лишь во второй половине 1970-х годов, но процесс продвигался медленно по ряду причин. В 1990-х годах проект был передан Читинавтодору и Амуравтодору, ранее находившемуся в ведении Министерства обороны СССР.На момент распада Советского Союза удалось построить около 500 километров дороги. Однако и последующие годы показали, что темпы работ оставляют желать лучшего. Основными проблемами были недостаток финансирования и сложные условия, так как маршрут проходил через труднодоступные горные районы и первозданные леса. В конечном итоге строительство завершилось только осенью 2010 года. На торжественной церемонии открытия трассы присутствовал Владимир Путин, тогда занимающий пост премьер-министра России, который проехал по маршруту на автомобиле «Лада Калина».

Эта трасса, известная как федеральная Р-297 «Амур» от Читы до Хабаровска, ранее называлась М-58. Интересный факт: практически сразу после сдачи дороги в эксплуатацию начались работы по ее ремонту. Открывая трассу, оказалось, что многие участки, построенные еще в 1980-1990-е годы, не соответствовали современным требованиям.

За последние пятнадцать лет в данной области было выполнено огромное количество работ, и они продолжаются до сих пор. Например, с 2015 года на территории Забайкалья было обновлено около 500 километров дороги. В 2025 году запланированы работы по ремонту еще 84 километров, включая участки с 71-го по 83-й, 115-го по 125-й, 207-го по 216-й и другие. В некоторых местах помимо замены дорожного покрытия будут внесены улучшения в продольный уклон, а также сооружены солнцезащитные навесы, что поможет предотвратить деформацию земляного полотна в будущем. В 2026 году откроется участок с 146-го по 154-й километр. На этом участке будет обновлено дорожное покрытие, и устранены просадки, которые образовались в результате оттаивания вечномерзлых грунтов. Также предусмотрена замена водопропускных труб, установка барьерных ограждений и сигнализационных столбиков, а также нанесение разметки. Работы ведутся и на участках с 295-го по 297-й и с 270-го по 275-й километр, где будут обновлены некоторые объекты.Р-297 будет обновлена на территории Приамурья, в интервале с 1644-го по 1675-й километры, где с применением технологии холодной регенерации планируется устранить неровности и уложить новое асфальтобетонное покрытие. Полное завершение этой кампании запланировано на 2026 год. Аналогичные работы до конца следующего года также ожидаются на нескольких участках в Еврейской автономной области, включая интервалы с 1846-го по 1865-й, с 1902-го по 1908-й и с 1971-го по 1992-й километр.

Сегодня «Амур» является единственной автодорогой, которая соединяет Дальний Восток с западными регионами России. В условиях переориентации грузовых потоков и смещения акцентов российской экономики на восток значимость данной трассы возросла многократно. Это, в свою очередь, увеличило нагрузку на дорогу. Реализация намеченных проектов позволит существенно повысить прочность трассы и тем самым способствовать улучшению логистических процессов в регионе.

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#новости #ссср #забайкалье #приамурье #хабаровск #чита #р-297 «амур» #еврейскаяао #м-58 #секретная стройка
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