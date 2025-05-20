На Дальнем Востоке России планируют создать глубоководный морской порт с мощностью обработки не менее 30 млн тонн грузов в год, что требует масштабной модернизации существующей инфраструктуры

На Дальнем Востоке России намечено создание глубоководного морского порта, который будет способен обрабатывать не менее 30 миллионов тонн грузов в год. Фактически это значит, что предстоит масштабная модернизация существующей инфраструктуры с увеличением текущей мощности порта в 300 раз. С таким предложением власти Приморского края обратились к своим партнерам в Китае.

Изначально планировалось, что в проекте примут участие белорусские компании. Заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко и представители межведомственной экспертной группы РБ достигли предварительных соглашений ещё в ноябре 2023 года. В прошлом году сообщалось, что инициатива будет реализована: велись активные поиски подходящей площадки, а также решались другие важные вопросы. Рассматривались различные варианты, но приоритет был отдан Славянке в Хасанском районе, где скромный международный порт с грузооборотом 100 тысяч тонн планировалось преобразовать в мощный логистический центр при инвестициях в 40 миллиардов рублей.

В 2024 году губернатор Приморья Олег Кожемяко обсуждал эту инициативу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как подчеркивалось, наличие собственной инфраструктуры на тихоокеанском побережье открыло бы для белорусов прямой выход в Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако весной 2025 года стало известно, что Минск приостанавливает участие в проекте по финансовым причинам, обусловленным ключевой ставкой Центрального банка на уровне 21%.

А в мае 2025 года краевые власти провели переговоры с Китаем по этому проекту. Китайские инвесторы изначально проявляли интерес к инициативе и были открыты к трехстороннему сотрудничеству. Однако теперь они имеют возможность стать основными инвесторами, создавая для себя удобную логистическую инфраструктуру на российской территории. Расширение порта Славянка позволит эффективно переваливать материалы из китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян на контейнеровозы, что сделает транспортировку более быстрой и экономически выгодной по сравнению с нынешним путем через порт Далянь. Реализация этого проекта также откроет новые возможности для налаживания связей между портами провинции Гуандун и Дальним Востоком России, включая северо-восточные регионы Китая.

Напомним, что осенью прошлого года на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал заинтересованные страны к строительству портов в Приморье, отметив возможность создания первой международной территории опережающего развития, что упростит реализацию подобных проектов.

Ранее, в ходе обсуждений с белорусской стороной, в Славянке планировалось построить контейнерные, лесные и зерновые терминалы, терминал для генеральных и навалочных грузов, а также большой современный крытый склад. Стоит отметить, что тема модернизации дальневосточного порта остается актуальной уже несколько лет, а проект был представлен еще в конце прошлого десятилетия, но до сих пор находится в состоянии неопределенности.