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gotreksson
В России в конце мая начнутся официальные продажи гибридных автомобилей Lixiang
В ближайшее время в России стартуют официальные продажи гибридных автомобилей Lixiang (Li Auto) через дилера «Sinomach Auto»

В ближайшее время у поклонников гибридных автомобилей Lixiang, которые производятся китайской компанией Li Auto, появится возможность приобрести такие машины совершенно официально через эксклюзивного дистрибьютора на территории России.

Дилерская компания «Sinomach Auto» объявила о решении ключевых вопросов, касающихся официальных поставок Lixiang в нашу страну, и уже озвучила цены на некоторые модели. Стоит отметить, что на старте поставок ассортимент будет ограничен, но если процесс наладится, то линейка гибридов для российского рынка может значительно расшириться.

На данный момент «Sinomach Auto» готова предложить всего три модели. Первая из них — Lixiang L6, чьи цены начинаются с отметки в 5,59 миллиона рублей за вариант Pro и 6,19 миллиона рублей за более оснащённую версию Max. Вторая модель, L7, также представлена в двух вариантах: L7 Pro, стоимостью 6,59 миллиона рублей, и L7 Ultra, за которую придется заплатить 7,29 миллиона рублей. Самым популярным в России среди данной марки является Lixiang L9 — флагманский кроссовер, который по информации «Sinomach Auto» будет доступен в комплектации Ultra по цене 8,59 миллиона рублей. Интересно, что ценовая политика «Sinomach Auto» позволяет предлагать машины по более доступным ценам, чем те, что ранее продавались на российском рынке в полулегальных схемах. Ранее импорт гибридов Lixiang на территорию России был невозможен из-за ограничений со стороны Китая, и автомобили поступали на рынок через посредников. Такая ситуация создает своего рода парадокс, поскольку официальная информация о снятии ограничений на поставки в Россию до сих пор отсутствует, но «Sinomach Auto» предлагает новые автомобили с нулевым пробегом и гарантией, при этом цены на легальные версии Lixiang оказываются ниже, чем у «серых» импортёров.

Модели с механической трансмиссией предоставляется гарантия на три года или 100 тысяч километров пробега. Для тяговых батарей гарантия составляет целых восемь лет или 160 тысяч километров. Поставка запчастей планируется из центрального склада, расположенного в России, что значительно сократит время на ремонт и замену по гарантии. 

Однако главное преимущество легализации продаж Lixiang заключается в официальной регистрации автомобилей и их поддержке в китайской системе удалённого контроля, обслуживания и обновлений программного обеспечения. Теперь покупатель получает автомобиль с официальной прошивкой, русифицированным меню и российским аккаунтом, что предоставляет возможность для полноценного обновления программного обеспечения и удаленной технической поддержки. Это имеет большое значение, ведь сбои программного обеспечения у автомобилей, приобретённых по серым схемам, часто приводили к значительным финансовым затратам на разблокировку возможностей управления.

Сейчас, тем не менее, из опубликованных заявлений «Sinomach Auto» неясно, будет ли дилер заниматься обслуживанием и регистрацией ранее ввезенных в Россию гибридов. Это остается важным вопросом, поскольку, по приблизительным подсчетам, в месяц на российский рынок поставлялось несколько тысяч автомобилей Lixiang, владельцы которых сейчас находятся в неуверенности. Ситуация усугубляется тем, что многие из этих автомобилей прошли через руки местных мастеров-ремонтников, что может создать проблемы с официальной регистрацией у дилера.

Скорее всего, именно недостаток ясности в будущем гибридов Lixiang стал причиной снижения объемов продаж в начале 2025 года, что вынудило компанию Li Auto срочно организовать официальный запуск продаж в России. И всё же на данный момент проблема не решена.

Наконец, Дмитрий Роткин, управляющий одним из подразделений «Sinomach Auto», заявляет, что с 15 мая все «серые» схемы поставок прекращены. Это звучит довольно оптимистично, однако технически реализовать такое невозможно. Если бы китайская компания «Li Auto» могла быстро справиться с этой задачей, она уже давно бы использовала представившуюся возможность.

Пока остаётся лишь ждать, что появление официальных продаж позволит существенно сократить цены на автомобили, ввезенные из Китая самостоятельными владельцами. Закрыть этот «серый» канал будет довольно сложно и рынок для Lixiang в такой форме, вероятно, будет существовать ещё довольно долго. Что касается самих автомобилей, то по информации «Sinomach Auto», старт продаж запланирован на конец мая текущего года.

Портал «Китайские автомобили» уже сообщил, что значительная партия автомобилей была перевезена в Беларусь и сейчас готовится к продаже (вероятно, речь идет о русификации интерфейса и адаптации оборудования под российскую мобильную сеть).

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