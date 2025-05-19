Компания KGM (бывший SsangYong) запустила продажи в России с крупными скидками — до 18%, которые действуют до мая 2025 года.

Совсем недавно корейская компания-производитель автомобилей объявила о запуске продаж своих моделей в России. В официальных автосалонах дилера «Рэкс Моторс» теперь доступны для покупки кроссоверы Tivoli, Korando и Torres, в то время как четвертым участником их модельного ряда – внедорожником Rexton – станут позже.

Выход KGM на российский рынок вызывает двойное удивление. С одной стороны, это один из немногих корейских брендов, который не испугался текущей ситуации и стремится развивать полноценный бизнес в стране. С другой стороны, довольно неожиданным стало то, что «Рэкс Моторс» стартовал свои продажи с крупных скидок на две основные модели кроссоверов – KGM Korando и KGM Torres. Бонусы могут достигать 15–18%.

Скидочная программа будет действовать до конца мая 2025 года и будет доступна только для определенных комплектаций автомобилей. Для модели KGM Torres размер скидок установлен в пределах 360-510 тыс. рублей. Ценовая политика выглядит следующим образом: наиболее дорогие варианты Torres Icon и Torres Icon Brown, обе версии с полным приводом, стоят 5,85 и 5,95 млн рублей соответственно, в то время как бюджетная версия Torres City, с передним приводом, предлагается за 4,29 млн рублей.

Вероятно, наибольшим спросом будет пользоваться версия Torres Dream, цена на который составляет 5,29 млн рублей за полный привод и 4,9 млн рублей за передний. Однако KGM Korando предлагается по более низкой цене: базовая City – 3,2 млн рублей, а версии Dream и Dream AWD – 3,6 млн и 3,99 млн рублей соответственно.

Стоит отметить, что даже с учетом скидок корейские автомобили могут оказаться дороже своих китайских аналогов, таких как Tiggo 4 и Belgee X50, которые сейчас в среднем стоят около 2,2 млн рублей.

При этом следует учесть, что двигатель Belgee X50, который также известен как Джили Кулрей, ничем не уступает корейскому мотору объемом 1,5 литра, а спрос на Tiggo 4 среди россиян остается стабильным. В итоге, различия могут заключаться лишь в качестве сборки и доступности качественных запасных частей, что действительно является важным аспектом, поскольку многие отзывы о китайских автомобилях связаны с низким качеством комплектующих.