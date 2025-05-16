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gotreksson
РЖД рапортуют о росте на фоне риска остановки лесозаводов из-за логистического кризиса
Некоторые предприятия, особенно лесопромышленный комплекс, сталкиваются с невозможностью отправить свою продукцию

Грузооборот на железных дорогах Восточного полигона в первые четыре месяца 2025 года увеличился на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув исторического рекорда в более чем 2,6 миллиона тоннокилометров в сутки. По информации РЖД, объем контейнерных перевозок вырос на 5%, перевозка удобрений увеличилась на 19%, а объем грузов из цветных металлов возрос более чем на 35%. Это достижение стало возможным во многом благодаря внедрению технологий интервального регулирования в процесс перевозок.

Тем не менее в тени этих положительных новостей о росте грузоперевозок остаются серьезные проблемы, с которыми сталкиваются некоторые компании. В частности, значительные трудности испытывают предприятия лесопромышленного комплекса.Так, «Сыктывкарский фанерный завод», один из крупнейших производителей древесных плит в России, в прошлом месяце смог отправить только 4 из погруженных 178 уже оплаченных заказчиками контейнеров с фанерой. Представители компании предупреждают, что если ситуация не изменится, то завод, где работают более 1500 человек, рискует остановить свою деятельность. В РЖД не дают ясных объяснений; просто существует запрет на отправку на определенные железнодорожные станции на Востоке.

Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что в 2025 году предприятия лесопромышленного комплекса столкнулись с новыми трудностями, которые угрожают их способности вести бизнес. Он указал на то, что контейнеры с продукцией не доходят до получателей, а скапливаются на путях необщего использования. Это возникло из-за тех полигонных технологий, которые реализует перевозчик, а именно управления процессом перевозок, установленных как на центральном, так и на региональном уровнях. Особую обеспокоенность вызывают ограничения на отправку грузов на ряд железнодорожных станций на Востоке и приоритет, который отдается отправке угля.

Как подчеркнул Шевцов, продукция лесопромышленного комплекса занимает лишь восьмую позицию в очереди приоритетности, что существенно сказывается на объемах грузов, отправляемых к назначенным получателям. Поскольку ситуация требует разрешения, эксперт считает необходимым пересмотреть правила недискриминационного доступа к железнодорожной сети. По его мнению, возобновление субсидирования перевозок ЛПК через альтернативные маршруты, такие как порты Северо-Запада, также могло бы помочь справиться с возникшими трудностями.

Эта проблема уже была поднята на заседании Совета по вопросам развития Сибири при Председателе Совета Федерации РФ в апреле 2025 года. На обсуждении, касающемся актуальных вопросов транспортно-логистического развития региона, основатель проекта N.Trans Мария Никитина подчеркнула, что из-за доминирования угля, который составляет 60% общего объема перевозок на Восточном полигоне, российская экономика теряет ежегодно около 100 миллиардов рублей.

Она выразила призыв к отказу от перекрестного субсидирования, при котором заниженные тарифы на перевозку угля компенсируются повышением ставок для других грузов, и настоятельно рекомендовала придавать приоритет более прибыльным категориям грузов. Безусловно, решение проблемы может быть найдено и через строительство новых железнодорожных линий, что также обсуждалось на указанном мероприятии. Однако даже в случае одобрения этих проектов их реализация займет несколько лет, тогда как текущие проблемы требуют как минимум частичного решения уже сегодня.

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#новости #ржд #логистика #сибирь #восточный полигон #грузооборот #российский уголь #сыктывкарский фанерный завод #транспорный кризис
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