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gotreksson
В Башкортостане построили мост, который станет частью главной скоростной магистрали страны
Этот мост — часть бессветофорной магистрали М-12 «Восток», которая соединит Балтику и Тихоокеанское побережье

Строительство этого объекта, который станет важным элементом скоростного транспортного маршрута «Россия», потребовало более 60 тысяч кубометров железобетона, около 7,5 тысяч тонн арматуры и свыше 3,5 тысяч тонн литого асфальта.

Мост опирается на одиннадцать опор, из которых самая высокая достигает 29 метров. Для их возведения была использована прогрессивная технология уравновешенного бетонирования и скользящей опалубки, что позволило значительно сократить сроки выполнения работ. В мае 2025 года конструкция успешно прошла испытания и готова ко вводу в эксплуатацию. Мост пересекает реку Белая и имеет протяженность 813 метров при ширине 25 метров, что делает его крупнейшим среди более чем пятидесяти искусственных сооружений, входящих в состав трассы Дюртюли – Ачит (в общей сложности 275 км). Эта дорога станет частью скоростной магистрали М-12 «Восток», которая, в свою очередь, войдет в транснациональный маршрут «Россия» протяженностью 10 тысяч километров, соединяющего Балтику с Тихоокеанским побережьем. После завершения этого грандиозного проекта станет возможным проехать от Санкт-Петербурга до Владивостока без светофоров, обходя крупные города.

Мост находится недалеко от села Вострецово в Бураевском районе Башкортостана. Его строительные работы начались в 2022 году в рамках первого этапа скоростной магистрали Дюртюли – Ачит. При выборе места строительства, как сообщалось в «Автодоре», учитывались различные аспекты, включая рельеф берегов и условия для судоходства. В начале 2023 года начались работы по монтажу свай, а к концу того же года инженеры перешли к созданию ростверков и опорных конструкций, параллельно ведя сборку вспомогательных сооружений. Летний сезон 2024 года ознаменовался началом возведения русловых опор, после чего стартовал монтаж пролетного строения. К осени того же года степень готовности моста уже превысила 85%. Как упоминалось ранее, современные технологии и материалы позволили заметно ускорить строительный процесс. Примечательно, что при создании опалубочных систем использовались отечественные аналоги вместо зарубежных (таких, как стальные и алюминиевые каркасы), и эти конструкции не уступают в качестве европейским.

К декабрю 2024 года все десять пролетных строений были успешно забетонированы. Затем рабочие начали укладку асфальтобетона и монтаж барьерных ограждений. В мае этого года мост прошел проверку на соответствие требованиям безопасности и несущей способности конструкции.

В испытаниях участвовали двенадцать самосвалов общей массой 420 тонн. Их размещали в различных позициях на проезжей части и сопоставляли реальные параметры с расчетными значениями. Также проводились испытания на движение автомобилей по новому мосту с различными скоростями. Отдельно была проведена проверка несущей способности сдвоенными автопоездами массой до 80 тонн и длиной 32 метра. 

Мост успешно прошел все испытания и теперь ожидает своего ввода в эксплуатацию. Глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что готовность первого этапа дороги Дюртюли – Ачит составляет около 80%. Открытие всей трассы планируется на лето 2025 года, что создаст дополнительные возможности для дорожного движения в регионе и облегчит транспортные сообщения.

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#санкт-петербург #строительство мостов #владивосток #балтика #м-12 «восток» #башкортостан #ачит #дюртюли #вострецово #тихоокеанское побережье
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