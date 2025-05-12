Возобновление движения на данном маршруте было анонсировано властями в прошлом месяце, а в марте в средствах массовой информации уже сообщалось о проведении ремонтных работ на трех участках железной дороги. Также подчеркнули, что впервые за одиннадцать лет пассажирские перевозки снова запустят между Донецком и Волновахой. Кроме того, в этом месяце после капитального ремонта вновь открылось и движение по Донецкой детской железной дороге.
Стальная магистраль начала развиваться в регионе еще в конце 1860-х годов, что было связано с бурным развитием горнодобывающей отрасли в Донбассе. Тогда была введена в эксплуатацию Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, которая фактически представляла собой продление железнодорожной линии, идущей из Москвы. Первый поезд в Донецк (тогда еще Юзовка) прибыл в 1872 году, когда поселок только начинал развиваться, так как был основан в 1869 году, и вновь образованная станция вошла в состав Константиновской железной дороги.
Из «Памятной книжки и Адрес-календаря Екатеринославской губернии на 1889 год» можно узнать, что строительство рельсовых путей в центральной и южной частях России способствовало росту каменноугольного производства. В 1870 году в Екатеринославской губернии добывали всего 15 с половиной миллионов пудов угля. Уже к 1885 году эта цифра возросла до примерно 70 миллионов, а в 1888 году вывезли 145 840 вагонов, что соответствует около 88 миллионам пудов. Эти успехи стали возможными благодаря созданию обширной сети железных дорог, в том числе Донецкой и Константиновской, разработанных специально для освоения данного сектора экономики.
В целом, железнодорожная сеть активно развивалась в период Российской империи. На картах появились новые ветки, такие как Донецкая каменноугольная железная дорога, соединённая с существующей линией Константиновка – Еленовка и Северо-Донецкая железная дорога. Большинство основных магистралей были построены в царское время, а в советский период многие объекты модернизировали. Однако после распада СССР некоторые участки были разобраны, и в целом инфраструктура пришла в упадок.
С 2014 года из-за военных действий на востоке Донецкой железной дороги движение поездов было фактически остановлено, хотя в дальнейшем оно было частично возобновлено на отдельных направлениях. Поезда перестали приходить на станцию Донецк. Однако теперь, спустя несколько лет, сообщение снова восстановлено, а работы по ремонту существующей инфраструктуры продолжаются. Ранее сообщалось о намерении обновить более 30 километров пути на территории ДНР в период с 2024 по 2025 годы.
Что касается Донецкой детской железной дороги, она была впервые открыта в мае 1972 года. Ранее существовала аналогичная линия — Малая Кировская железная дорога, основанная в 1936 году, но она была разрушена в 1940-х во время войны. Современный объект также пострадал в 2014 и в 2022-2023 годах. В 2024 году был разработан проект по восстановлению движения поездов на основе Малой магистрали, который в течение нескольких месяцев был успешно реализован. В рамках данной кампании обновлены смотровая вышка, зал ожидания и фасад вокзала, а деревянные шпалы заменены на всем протяжении маршрута в 2,1 километра.