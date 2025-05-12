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gotreksson
Россия восстановила движение сразу по двум железнодорожным направлениям в Донецке
В Донецке (ДНР) вновь возобновилось движение электропоездов. На станцию прибыл первый состав за последние несколько лет из города Дебальцево. До этого электрички курсировали лишь до станции Ясиноватая. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», железнодорожный вокзал прекратил прием поездов еще в 2014 году.

Возобновление движения на данном маршруте было анонсировано властями в прошлом месяце, а в марте в средствах массовой информации уже сообщалось о проведении ремонтных работ на трех участках железной дороги. Также подчеркнули, что впервые за одиннадцать лет пассажирские перевозки снова запустят между Донецком и Волновахой. Кроме того, в этом месяце после капитального ремонта вновь открылось и движение по Донецкой детской железной дороге. 

Стальная магистраль начала развиваться в регионе еще в конце 1860-х годов, что было связано с бурным развитием горнодобывающей отрасли в Донбассе. Тогда была введена в эксплуатацию Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, которая фактически представляла собой продление железнодорожной линии, идущей из Москвы. Первый поезд в Донецк (тогда еще Юзовка) прибыл в 1872 году, когда поселок только начинал развиваться, так как был основан в 1869 году, и вновь образованная станция вошла в состав Константиновской железной дороги.

Из «Памятной книжки и Адрес-календаря Екатеринославской губернии на 1889 год» можно узнать, что строительство рельсовых путей в центральной и южной частях России способствовало росту каменноугольного производства. В 1870 году в Екатеринославской губернии добывали всего 15 с половиной миллионов пудов угля. Уже к 1885 году эта цифра возросла до примерно 70 миллионов, а в 1888 году вывезли 145 840 вагонов, что соответствует около 88 миллионам пудов. Эти успехи стали возможными благодаря созданию обширной сети железных дорог, в том числе Донецкой и Константиновской, разработанных специально для освоения данного сектора экономики.

В целом, железнодорожная сеть активно развивалась в период Российской империи. На картах появились новые ветки, такие как Донецкая каменноугольная железная дорога, соединённая с существующей линией Константиновка – Еленовка и Северо-Донецкая железная дорога. Большинство основных магистралей были построены в царское время, а в советский период многие объекты модернизировали. Однако после распада СССР некоторые участки были разобраны, и в целом инфраструктура пришла в упадок.

С 2014 года из-за военных действий на востоке Донецкой железной дороги движение поездов было фактически остановлено, хотя в дальнейшем оно было частично возобновлено на отдельных направлениях. Поезда перестали приходить на станцию Донецк. Однако теперь, спустя несколько лет, сообщение снова восстановлено, а работы по ремонту существующей инфраструктуры продолжаются. Ранее сообщалось о намерении обновить более 30 километров пути на территории ДНР в период с 2024 по 2025 годы.

Что касается Донецкой детской железной дороги, она была впервые открыта в мае 1972 года. Ранее существовала аналогичная линия — Малая Кировская железная дорога, основанная в 1936 году, но она была разрушена в 1940-х во время войны. Современный объект также пострадал в 2014 и в 2022-2023 годах. В 2024 году был разработан проект по восстановлению движения поездов на основе Малой магистрали, который в течение нескольких месяцев был успешно реализован. В рамках данной кампании обновлены смотровая вышка, зал ожидания и фасад вокзала, а деревянные шпалы заменены на всем протяжении маршрута в 2,1 километра.

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#новости #экономика #история #ржд #донбасс #донецк #восстановление #восстановление инфраструктуры #дебальцево #малая кировская железная дорога #новая детская железная дорога в донецке
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