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gotreksson
Специалисты составили рейтинг самых экономически обоснованных авто для покупки
Для многих автолюбителей, собирающихся приобрести автомобиль в ближайшее время, этот вопрос становится крайне актуальным. В китайских автосалонах менеджеры с уверенность настаивают на том, что их бренд предлагает лучшее соотношение цены и качества, но часто это оказывается лишь маркетинговым ходом.

Автомобильный портал «Авито Авто» решил поступить иначе. В его редакции провели детальный анализ изменения цен на автомобили, сравнив их с показателями прошлого года. В результате анализа была выявлена модель, цена которой значительно снизилась, при этом обладая хорошей репутацией благодаря высоким потребительским качествам, надежности и уровню сервиса.

Эта модель — Chery Tiggo 4 Pro. Бренд Chery пользуется популярностью в России, а сеть его продаж и сервисного обслуживания одна из самых обширных в стране. Это значит, что с запчастями и сервисом у владельцев проблем возникнуть не должно.

Чтобы подтвердить снизившиеся цены, обратимся к статистическом отчету «Авито Авто», опубликованному на ресурсе «Колеса.ру». С графика видно, что наибольшее снижение цен наблюдается у моделей Voyah Free, Москвич-3, Москвич-6, Chery Tiggo 4 Pro и Lada Largus. Остальные автомобили тоже показывают неплохие результаты, но большая часть из них дороже Tiggo 4 Pro и интересуют лишь тех, кто предпочитает более комфортные машины.

Из вышеупомянутого списка сразу можно исключить Voyah Free, так как его стоимость находится на уровне премиум-сегмента, что делает его менее доступным для большинства покупателей. Модель попала в отчет лишь из-за положительных отзывов и значительного снижения цены.

Остаются Москвич-3, Москвич-6 и Chery Tiggo 4 Pro. Скажем откровенно, бренд «Москвич» ассоциируется прежде всего с городскими условиями, требующими вариатора и просторного салона. У среднестатистического россиянина этот автомобиль вызывает больше вопросов, связанных с надежностью трансмиссии.

Остаются в сравнении Chery Tiggo 4 Pro и Lada Largus. На Ларгус уже написано немало положительного, он подходит тем, кто не может позволить себе иномарку, так как является настоящей «рабочей лошадкой». Однако не стоит ожидать от него особого уровня комфорта, продвинутой внедорожной способности или экономичности.

Chery Tiggo 4 Pro, в свою очередь, предлагает собой универсальный вариант — это полноценный кроссовер с современным дизайном, положительными отзывами и почти полным отсутствием нареканий по качеству. Этот автомобиль идеально подходит как для ежедневных поездок, так и для семейных выездов.

По данным на январь 2025 года, Chery Tiggo 4 Pro подешевел на 14,6% по сравнению с январем 2024 года. На основании свежих данных сравнение цен за апрель 2024 и 2025 годов показывает, что в четвёртом месяце 2025 года модель стоила дешевле на 13,2%.

Слухи о том, что Chery необходимо снижать цены из-за переполненных складов, действительно имеют место, но в целом снижение цен на продукцию данной марки составило всего 4,1%. Например, Jetour Dashing упала в цене на 4,7%, Omoda C5 — на 3,9%, а Chery Tiggo 7 Pro Max — на 3,1%. Модель Chery Tiggo 4 также снижается в цене, лишь на 6,6%, хотя компания не намерена активно снижать цены на свои самые новые модели. Сниженная в цене Chery Tiggo 4 Pro технически почти не отличается от базовой модели Tiggo 4, что предоставляет покупателям возможность воспользоваться заманчивыми скидками.

Однако следует понимать, что основной причиной снижения цен стало укрепление российского рубля. Кроме того, Chery активно работает над локализацией производства своих автомобилей на территории России. Вопрос уже почти решён, но пока это касается только самых успешных моделей, таких как Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5.

Так что скидки на автомобили, скорее всего, будут сохраняться, по крайней мере, до середины этого года. Цена на любую модель из линейки Chery будет зависеть от стабильности российского рубля и планов компании на развитие локального производства.

Если в планах компании ничего не изменится, то можно ожидать, что Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5 подрастеряют ещё 5-7% своей стоимости. Хотя многие могут надеяться на летние или осенние распродажи, в текущей ситуации разумнее всего приобретать автомобили сейчас, пока действуют существующие скидки. Неудивительно, что Chery Tiggo 4 Pro в данный момент представляется одним из самых привлекательных предложений на российском рынке.

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