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gotreksson
Бумажный гигант России — Кондопожский ЦБК завершил модернизацию железнодорожной инфраструктуры
Завершена модернизация железнодорожной инфраструктуры на комбинате, что позволило увеличить длину поездов до 71 вагона.

Это российское предприятие занимает уверенные позиции на европейском рынке и является одним из лидеров в своей отрасли. Продукция компании поставляется в множество стран по всему миру, особенно в страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а среди основных клиентов числятся Индия и Китай. Для увеличения объемов поставок в эти страны было необходимо обновить некоторые объекты инфраструктуры, и решение по этому вопросу было принято весной 2025 года.

На своей странице в ВКонтакте глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил о завершении проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры на территории Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. Благодаря улучшениям, теперь комбинат сможет отправлять составы до 71 вагона, в то время как ранее максимальная длина поезда составляла 57 вагонов. Вся протяженность железнодорожных путей на территории комбината составляет около 24 километров.Похожие работы были проведены и на станции Нигозеро Октябрьской железной дороги, где в 2024 году приемоотправочные пути удлинили до 1050 метров. До этого их длина варьировалась от 729 до 1033 метров и включала всего пять путей. Контракт на развитие этой инфраструктуры власти Карелии подписали с РЖД еще в 2021 году. В то время монополия обещала инвестировать около 22 миллиардов рублей в модернизацию объектов региона до 2025 года, особое внимание уделяя участку Мурманск – Волховстрой.

По территории России составы от Кондопожского ЦБК направляются до Забайкальска, где расположен крупнейший железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем. Этот пункт был реконструирован в 2022 году, что дало возможность значительно увеличить объемы экспорта и импорта. К 2027 году здесь планируется открыть современный МАПП, который будет обрабатывать до 2400 автомобилей в день.

Кондопожский ЦБК, входящий в Группу компаний «Карелия Палп», имеет долгую историю, начиная с 1929 года. Постройка предприятия велась в течение шести лет по постановлению Совета Труда и Обороны Совета Народных Комиссаров РСФСР. Изначально это была одна из первых бумажных фабрик в стране, производившая до 30 тысяч тонн газетной бумаги в год. В 1935 году на базе этого предприятия был открыт целлюлозный завод, который стал основой для выпуска оберточной бумаги.

В своей статье 1940 года «Гордость страны» в издании «Пионерская правда» отмечали значимость новых целлюлозно-бумажных комбинатов, включая Кондопожский, как символы прогресса в республике. В условиях, когда до революции Карелия имела всего одно крупное предприятие — Онежский чугунолитейный завод в Петрозаводске, после изменений республика обрела первоклассные шоссейные дороги и новые железнодорожные пути.За время войны Кондопожский ЦБК был практически полностью уничтожен, а оборудование эвакуировали. Однако уже в 1947 году на восстановленном комбинате началось производство. К 1951 году предприятие вновь вышло на прежние объемы, а в последующие тридцать лет производственные мощности увеличились более чем в десять раз.

На заседании Верховного Совета Карельской АССР в 1965 году было объявлено о планах дальнейшего расширения целлюлозно-бумажной промышленности, выделив на это 40 миллионов рублей, включая проекты по увеличению мощностей Кондопожского ЦБК. Ожидалось, что качество газетной бумаги значительно поднимется, что стало важным аспектом для экспортных поставок.

К началу 1980-х годов Кондопожский ЦБК уверенно занял первую позицию в СССР и Европе по производству газетной бумаги. После распада Советского Союза предприятие сумело выстоять, хотя в 1990-х и 2000-х годах ему было непросто. Серьезные проблемы возникли позднее, и в 2013 году началась процедура банкротства. Однако Группа компаний «Карелия Палп» выкупила у ВТБ основные долги, что помогло комбинату восстановиться.

Со временем удалось занять ведущие позиции в своей отрасли снова. В соответствии с мировыми тенденциями, был запущен выпуск новой продукции, такой как упаковочная бумага, офисная бумага и бумага для цветной печати. После 2022 года возникла необходимость пересмотреть логистику, так как более сорока стран приостановили сотрудничество. В результате внимание было сосредоточено на странах БРИКС, и благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры Кондопожский ЦБК сможет отправлять еще большие объемы грузов в сторону китайской границы.

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